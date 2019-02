Annuncio

La 69esima edizione del Festival di Sanremo è finita tra le polemiche. La vittoria inaspettata di Mahmood ha fatto storcere il naso a molti, che invece si aspettavano che a salire sul gradino più alto del podio fosse Ultimo. Il romano, nel corso della conferenza stampa tenutasi dopo la quinta serata si è scagliato contro alcuni dei giornalisti presenti. Tra le due parti, infatti, sono volate parolacce e fischi. Nonostante le critiche e i sospetti, quest'anno la kermesse ha ottenuto ottimi ascolti: la finale ha fatto registrare oltre il 56% di share.

Ultimo contro i giornalisti: 'Avete rotto il c**o tutta la settimana'

Nessuno si aspettava che Ultimo si classificasse secondo al Festival di Sanremo.

Il cantautore è sempre stato considerato il favorito dai pronostici, anche prima che facesse ascoltare a tutti il suo brano "I tuoi particolari". Al termine della serata che ha visto il trionfo inaspettato di Mahmood, i tre finalisti sono stati intervistati dalla stampa.

Il romano è apparso piuttosto nervoso in conferenza stampa, tanto da arrivare a rispondere in malo modo a chi lo invitava ad ammettere di esserci rimasto male per la mancata vittoria.

"Voi avete rotto il c***o tutta la settimana, dando giudizi sulla carriera di tutti gli artisti per i prossimi 20 anni", ha sbottato il ragazzo.

Ultimo ha fatto sapere che la sua vera soddisfazione è l'affetto della gente (il giovane ha ottenuto il 47% delle preferenze al televoto, il vincitore solo il 14%), quella che compra i suoi dischi e lo va ad ascoltare nei live.

"Sono amareggiato e deluso da me stesso, ma sono contento per il ragazzo... per Mahmood". Quando il cantante ha etichettato con la parola "ragazzo" il primo classificato, i giornalisti hanno rumoreggiato, ed è proprio in quel momento che il romano non si è più trattenuto.

"Voi avete solo questa settimana per sentirvi importanti. Tanto lo so che qualsiasi cosa io dica, non andrebbe bene", ha concluso Ultimo tra i fischi della maggior parte dei presenti alla conferenza di chiusura del Festival.

Il 'Baglioni bis' trionfa negli ascolti nonostante le polemiche

Lo scontro tra Ultimo e i giornalisti, il tweet polemico di Matteo Salvini sulla vittoria di Mahmood, le accuse lanciate da Striscia la Notizia a Claudio Baglioni e ad Achille Lauro, sono solo alcuni degli episodi incresciosi accaduti durante la settimana sanremese.

Nonostante siano stati in molti a criticare il Festival, il cast scelto dalla Rai (sia i conduttori poco affiatati che i cantanti in gara) e i siparietti non proprio originali messi su da Virginia Raffaele e Claudio Bisio, il pubblico ha premiato la manifestazione con ascolti ottimi.

La finale della 69edizione di Sanremo ha fatto registrare il 56,5% di share (10 milioni e 622 mila spettatori), un dato che va a collocarsi tra i più alti degli ultimi anni: anche le altre quattro serate del "Baglioni bis" hanno ottenuto buonissimi numeri, tutti in linea con quelli già eccellenti del 2018.