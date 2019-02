Annuncio

Annuncio

Una relazione che si era interrotta bruscamente dopo che si era parlato anche della possibile location delle nozze. In autunno Sara Tommasi aveva manifestato l’intenzione di fare il grande passo con Angelo, imprenditore impegnato nel settore delle acque minerali. La show girl aveva anche iniziato a progettare il matrimonio che, secondo le prime indiscrezioni, si sarebbe dovuto celebrare a Todi nel segno della tradizione. Quanto tutto sembrava procedere per il meglio tra i due sono sorte delle incomprensioni e il sogno dell’abito bianco e dei fiori d’arancio è rimasto tale. Negli ultimi giorni ci sarebbe stato un nuovo ribaltone con l’ex naufraga che avrebbe rivisto Angelo.

Non solo, i due avrebbe superato gli screzi che avevano determinato l’interruzione del rapporto ed avrebbero ripreso a frequentarsi assiduamente. Da rilevare che la starlette si tufferà nelle prossime settimane in una nuova avventura professionale dopo essere tornata sul piccolo schermo.

Annuncio

La show girl avrebbe ritrovato l'amore

Dopo un periodo difficile Sara Tommasi è tornata protagonista del piccolo schermo, e non solo, grazie al prezioso sostegno dell’amica manager Debora Cattoni. Il nuovo percorso professionale della trentasettenne di Narni è ripartito dalla trasmissione Manhattan Transfer, in onda sull’emittente privata Tele Terni. Un programma di approfondimento dedicato alle bellezze del capoluogo di provincia umbro. Non solo, negli ultimi giorni la show girl sta lavorando assiduamente ad un altro ambizioso progetto. Sara Tommasi è pronta a trasformarsi in dj ed a far ballare il popolo della notte seguendo le orme di Gianluca Vacchi, Nicole Minetti e Christian Vieri.

L’avvenente umbra debutterà a marzo in una discoteca di Venezia.

Annuncio

I migliori video del giorno

“Oltre a stare in consolle, professionisti del settore mi hanno aiutato nello sviluppo del progetto musicale” - ha spiegato la Tommasi che in quest’avventura sarà affiancata da Paolo Giusti.

Sara Tommasi diventa dj e musa ispiratrice di un pittore

In attesa dell’esordio da dj, Sara Tommasi è tornata ad incantare i suoi fan con una serie di scatti mozzafiato pubblicati sul profilo Instagram e realizzati mentre posava da modella, e musa ispiratrice, di Francesco Verdi conosciuto anche come il ‘pittore della luna’. “Sono stata fonte di ispirazione in vista di una sua mostra dedicata alla mia rinascita”. Un magic moment per la show girl anche dal punto di vista sentimentale. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, la trentasettenne umbra sarebbe tornata con l'ex fidanzato (Angelo), un imprenditore con il quale sembrava sul punto di convolare a nozze prima dell’improvvisa rottura.

Annuncio

Ora tra i due sarebbe scoppiata nuovamente la passione con l’uomo che starebbe seguendo da vicino la Tommasi nelle nuove esperienze lavorative.