Solei Sorgé, ex fidanzata di Marco Cartasegna, e Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, approderanno presto all'Isola dei Famosi, cimentandosi con un'esperienza nuova a diretto contatto con la natura. La produzione del reality ha confermato la presenza dei due giovani, già annunciata dal giornalista Alberto Dandolo. Il fratello della showgirl argentina avrebbe dovuto partecipare al reality sin dall'inizio, ma purtroppo ha avuto un infortunio al braccio che non gli ha permesso di partire alla volta dell'Honduras. Il settimanale Spy ha rivelato che proprio l'ex fidanzato di Belen, il campione di motociclismo Andrea Iannone, avrebbe aiutato Jeremias a rimettersi in sesto, mettendogli a disposizione la propria equipe di medici.

Soleil Sorgé invece è stata lontano dai riflettori per un po', avendo vissuto la relazione con Cartasegna nel più totale riserbo. La bella italoamericana ha conosciuto Marco alla corte di Maria De Filippi, ma è uscita da Uomini e Donne assieme a Luca Onestini. Quando quest'ultimo ha partecipato al Grande Fratello, la Sorgé l'ha lasciato in diretta e dopo un po' ha iniziato una storia con Cartasegna, conclusasi di recente.

Soleil e Jeremias nuovi naufraghi in Honduras

Dopo lo sbarco di Francesca Cipriani e Otelma, gli autori dell'Isola dei Famosi hanno pensato a un nuovo doppio arrivo, quello di Soleil e Jeremias, probabilmente nella speranza di risollevare gli ascolti di questa edizione, rivelatisi in queste prime settimane non proprio esaltanti.

Nel frattempo a Cipriani si è ritirata dal reality, mentre Otelma ha avuto un piccolo incidente durante una gara, battendo la testa.

Non resta dunque che attendere l'arrivo dei nuovi naufraghi previsto per la serata di domenica 10 febbraio. Secondo un'indiscrezione lanciata dal sito TV Blog, il mercoledì successivo all'ingresso di Soleil e Jeremias potrebbe partire alla volta dell'Honduras anche la modella cubana Ariadna Romero. Bisogna però attendere una comunicazione ufficiale da parte della produzione per capire se davvero Ariadna entrerà a far parte del cast del programma, visto che al momento è stato confermato solo lo sbarco della Sorgé e di Jeremias. Quest'ultimo non è nuovo all'esperienza del reality, a differenza di Soleil, avendo partecipato a una recente edizione del Grande Fratello Vip.

Tuttavia, in Honduras il giovane dovrà misurarsi con una realtà diversa, fatta di prove di sopravvivenza, lontano dalle comodità che la vita moderna può offrire.