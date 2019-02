Annuncio

Seconda e ultima parte, almeno per questa settimana, del Trono Classico di Uomini e donne. Ieri abbiamo vissuto le dinamiche che si stanno creando tra i corteggiatori e le corteggiatrici di, rispettivamente, Teresa e Luigi.

La prima è prossima alla scelta, che verrà svelata con un appuntamento speciale in prima serata, venerdì prossimo su Canale 5. A contendersi "il cuore" della tronista ci sono Andrea e Antonio. Se fino a settimana prossima c'era la convinzione che il primo potesse essere la scelta definitiva, questa settimana le cose sono un po' cambiate. Nella puntata di sette giorni fa, infatti, Antonio aveva deciso di abbandonare definitivamente il programma, ma grazie alla forte tenacia, Teresa è riuscita a conquistare la sua fiducia, regalandogli un'esterna da cui è scaturito anche un bacio.

Andrea non l'ha presa benissimo, vedremo alla fine come andrà.

Intanto nel trono di Luigi sta succedendo una sorta di rivoluzione, infatti al ragazzo ha dichiarato di non aver ancora trovato, tra le sue corteggiatrici, il suo ideale di donna [VIDEO], per questo ha deciso di conoscere altre donne. Per questo ha fatto un'esterna molto particolare con Valentina, uscita che è durata ben sette ore. Le altre corteggiatrici non l'hanno presa benissimo e tra le più arrabbiate troviamo sicuramente Irene.

E nella puntata di oggi cosa succederà? Assisteremo al prosieguo del trono di Luigi, ma vedremo anche quello di Lorenzo e Ivan. Per quest'ultimo si preannuncia una puntata abbastanza movimentata, visto che sorgeranno alcuni problemi con le sue corteggiatrici, in particolar modo con Sonia.

