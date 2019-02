Annuncio

Le trame delle puntate de Il Segreto, trasmesse in Spagna ad inizio febbraio, svelano che Elsa apparirà entusiasta del nuovo lavoro di Alvaro, mentre il falegname soffrirà per la sua infelice vita matrimoniale. La moglie del sindaco e la giornalista, nel frattempo, capiranno che Julieta (Claudia Galan) sta nascondendo qualcosa dopo il rapimento da parte dei Molero. Alla Villa, la Montenegro obbligherà al Mesia ad eliminare Roberto, il quale farà una dichiarazione romantica alla Castaneda.

Il Segreto, anticipazioni: Donna Francisca contro Roberto

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto, svelano che Godoy rivelerà a Fè (Marta Tomasa) di aver avuto incontro con Faustino.

La proprietaria dell'enoteca, a questo punto, rivelerà che quell'uomo era il suo protettore. Per tale ragione il braccio destro di Donna Francisca (Maria Bouzas) chiederà al vecchio locandiere di aiutarlo a salvare l'ex fidanzata dalla minaccia. Donna Francisca, nel frattempo, non vedrà di buon occhio la permanenza di Roberto accanto a Maria, mentre Don Berengario vorrà confessare tutto alle autorità dopo aver aiutato Carmelo ad occultare i corpi dei Molero.

Il Segreto, anticipazioni: Faustino spara a Fè

Nelle puntate de Il Segreto, in onda ad inizio febbraio in Spagna, vedremo il marito di Adela tranquillizzare Don Berengario sulle sue prossime mosse. Al dispensario, Antolina (Sara Sierra) sarà gelosa della vicinanza del marito con Elsa, mentre Saul capirà che sua moglie non sta bene, tanto da chiedere l'aiuto di un medico.

Successivamente Faustino obbligherà Fè a presenziare all'incontro con Mauricio. Purtroppo il terribile uomo non esiterà a sparare un colpo d'arma da fuoco alla povera Perez che cadrà al suolo priva di sensi. Mauricio (Mario Zorilla), a questo punto, trasporterà la donna all'ospedale dove i medici dichiareranno la sua morte.

Un decesso che si propagherà alla velocità della luce in tutta Puente Viejo, fino a giungere alle orecchie di Saul. L'Ortega, infatti, temerà di non trovare le parole giuste per comunicare la terribile notizia alla moglie, mentre il capomastro si recherà alla Villa per chiedere al locandiere uno strano favore. Infine il falegname si renderà conto che esiste una certa attrazione tra la sua ex fidanzata ed il dottore, mentre Fè comparirà sana e salva alla Casona. Ricordiamo ai telespettatori dello sceneggiato iberico che per assistere a questi episodi inediti dovremo attendere ancora qualche mese a causa della differenza di messa in onda tra Italia e Spagna.