Sorprendente colpo di scena in arrivo nelle prossime puntate de Il Segreto, in onda in queste settimane su Canale 5. Le anticipazioni svelano che Saul Ortega tornerà a Puente Viejo per riprendersi Julieta e vendicarsi di Prudencio. Come saprete l'uomo era stato colpito da un colpo di pistola sparato da suo fratello Prudencio durante il tentativo di evasione dal carcere, in cui era stato rinchiuso per aver ucciso Don Ignacio.

Il Segreto: il ritorno di Saul

Dagli spoiler de Il Segreto si apprende che la Uriarte troverà una pistola d'oro tra gli oggetti personali del marito dopo una soffiata del Mesia. La donna, a questo punto, accecata dal dolore deciderà di usare la stessa arma usata dal marito per farlo fuori, tendendogli un agguato nel bosco.

Peccato che il suo piano di vendetta sia bloccato dal ritorno inaspettato di Saul che sorprenderà la ragazza felice ma incredula di rivederlo. In questa occasione, Saul racconterà alla Uriarte di essere stato salvato da un gruppo di pescatori dopo che era stato raggiunto da due colpi di pistola sparati dal fratello, intenzionato a separarlo da lei.

Il Segreto, anticipazioni: Prudencio scopre che Saul è vivo

Le trame delle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Saul (Ruben Bernal) troverà rifugio nell'enoteca di Fè. Qui organizzerà un piano per vendicarsi di tutti i torti subiti da Prudencio Ortega, chiedendo alla Perez di tacere sulla sua presenza in negozio.

Fernando Mesia, intanto, sarà sorpreso del ritorno di Prudencio (Jose Milan) alla Villa, tanto da capire che Julieta non ha portato a termine il suo piano. Il diabolico figlio del defunto Olmo Mesia, a questo punto, comincerà a dubitare della sincerità della Uriarte.

Raimundo (Ramon Ibarra), nel frattempo, scoprirà che Donna Francisca (Maria Bouzas) è ricoverata in un terribile manicomio diretto da Fulgencio Montenegro, intenzionato ad ucciderli per vendicarsi della morte di Bernarda. Fortunatamente la coppia di \anziani sarà salvata dall'intervento di Fernando, che non esiterà ad uccidere il diabolico psichiatra prima che parli. In questa circostanza, Mauricio farà il modo che i fratelli Ortega si incontrino.

Prudencio rimarrà senza parola quando si troverà davanti Saul che credeva sprofondato nelle acque limacciose del fiume. Infine i due fratelli daranno vita ad un accesissimo scontro, dove Saul dimostrerà di essere superiore al fratello. Come evolverà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.