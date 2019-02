Annuncio

La Rai celebra i vent'anni del Commissario Montalbano con due nuovi episodi che andranno in onda su Rai 1, chiaramente in prima serata, lunedì 11 e lunedì 18 febbraio. Il primo, intitolato "L'altro capo del filo", è un giallo che si intreccerà con lo scottante e attualissimo tema dei migranti e delle tragedie nel Mediterraneo. Nell’altro, come si evince dallo stesso titolo "Un diario del '43", si indagherà invece su un fatto del passato. Era il maggio del 1999 quando sugli schermi di Rai 2 con l’episodio "Il ladro di merendine" fece la sua prima apparizione la serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri con Luca Zingaretti nel ruolo di Salvo Montalbano, il commissario di Vigata, diventato in breve tempo un volto familiare come quello dei suoi più stretti collaboratori: il vice commissario Mimì (Cesare Bocci), l’ispettore Fazio (Peppino Mazzotta) e l’agente Catarella (Angelo Russo).

Da allora, in un crescendo di consenso sono stati trasmessi 34 film molto seguiti anche fuori dai confini nazionali, tanto che la fiction prodotta dalla Palomar per la Rai è considerata una vera eccellenza televisiva italiana nel mondo.

I migranti sbarcano a Vigata

Le anticipazioni del primo episodio, L'altro capo del filo, tratto dal romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel 2016, ci rivelano che le scene si apriranno con il commissario Montalbano assai lontano dalla sua Sicilia, allorché si troverà in Friuli Venezia-Giulia con la sua compagnia Livia (nonché imminente sposa come annunciato nel finale della precedente stagione). Nello stesso momento, però, verrà informato di un omicidio avvenuto nella provincia di Montelusa di cui è rimasta vittima una giovane sarta dai modi gentili.

Il fatto delittuoso verrà collegato agli sbarchi di migranti nel frattempo in svolgimento nel mare di Vigata. E Montalbano non potrà che tornare a casa e in commissariato per seguire di persona e da vicino le indagini, che lo porteranno, in alcune sequenze della fiction, a bordo delle navi che conducono i migranti sulle coste dell’Isola.

Nell’episodio in programma la settimana successiva, Un diario del ’43, il commissario Montalbano dovrà invece cercare di risolvere un caso che arriva dal passato, raccontato in un quadernino di memorie ritrovato sotto la sabbia che riporta come data il 1943, quando qualcuno avrebbe meditato di compiere un attentato contro gli uomini delle truppe americane approdate nell'antica Trinacria.

L’attentato sarà stato veramente messo in pratica o sarà rimasto solo un teorico proposito?

ll tributo al dottor Pasquano

In questa tredicesima stagione che andrà ad iniziare lunedì prossimo, del cast originario mancherà solo il dottor Pasquano, medico legale collaboratore di Montalbano in tante puntate interpretato da Marcello Perracchio scomparso due estati fa all’età di 79 anni.

E nella fiction assisteremo ai funerali dello ‘scontroso’ patologo per un ultimo brillante tributo della produzione all’attore nativo di Ragusa. Infine ricordiamo che i nuovi episodi del Commissario Montalbano saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.