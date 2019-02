Annuncio

Una nuova puntata della fiction Non mentire andrà in onda domenica 24 febbraio 2019 in prima serata, a partire dalle ore 21:25. Avremo modo di vedere le diatribe tra Laura e Andrea. Ecco gli spoiler dell'episodio della Serie TV, che ricordiamo essere un remake di Liar.

Anticipazioni Non mentire, secondo episodio: Andrea non è l'uomo perfetto

Le anticipazioni di Non Mentire ci parlano della vera natura di Andrea, che piano piano viene fuori. Inizialmente, infatti, sembrava davvero l'uomo perfetto: padre esemplare, bellissimo uomo, bravissimo neurochirurgo. Ma le cose potrebbero non stare esattamente così: cosa nasconde Andrea nel profondo? [VIDEO] L'uomo, nella fiction interpretato da Alessandro Preziosi, non è ciò che sembra.

Sarà Laura a scoprire cosa si cela nel suo cuore, andando ad indagare sul suo passato. Dopo averlo accusato di violenza, con l'aiuto dell'ex fidanzato poliziotto, Laura scava nei trascorsi amorosi del Molinari: purtroppo, però, metterà nei guai se stessa. Dal passato di Laura arriverà un nuovo, misterioso uomo. Anche lui ha subito lo stesso trattamento di Andrea in passato: si alleerà, così, con il medico contro Laura.

Non mentire, gli spoiler della seconda puntata: il suicidio della moglie di Andrea

Nel frattempo, Malika corre in ospedale per un'emorragia. Andrea chiederà se, dopo la denuncia, può tornare di nuovo a lavorare ed inizierà una frequentazione con una ragazza che ha conosciuto su un sito di appuntamenti.

Laura continua ad indagare sul passato dell'affascinante neurochirurgo. Non è convinta, infatti, che la moglie si sia suicidata, ma crede che l'uomo sia implicato in qualcosa di ben più grave. Le prove che troverà sul suo orso di peluche non faranno altro che confermare i propri sospetti. Si recherà, così, a Roma per indagare al meglio. Non riuscirà a scoprire niente e, una volta rientrata a lavoro, scoprirà che il medico ha intenzione di querelarla. Le farà, infatti, recapitare una lettera tramite un avvocato. Laura non ci sta e affronta Andrea, correndo sotto casa sua per parlare della faccenda. Vanessa, intanto, scoprirà di avere delle perdite di sangue e teme di star perdendo il bambino.

Questi sono gli spoiler della seconda puntata [VIDEO], che avremo modo di vedere in diretta tv su Canale 5 nella serata di domenica 24 febbraio 2019. Ci attende un episodio ricco di grandi colpi di scena e di sorprese, come evidenziano le anticipazioni.