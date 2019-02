Annuncio

Lo scorso venerdì 15 gennaio 2019 abbiamo visto la prima puntata speciale di ''Uomini e Donne'' in prima serata su Canale 5. Tuttavia, tutti i fan del programma e di Teresa Langella sono rimasti molto delusi dalla decisione dell'ex corteggiatore Andrea Dal Corso. Infatti quest'ultimo dopo un lungo periodo all'intero dello studio di ''Uomini e donne'' a contendersi la bella Teresa con l'altro corteggiatore Antonio Moriconi, dopo alcuni giorni passati in villa insieme alla Langella ha rifiutato di uscire con lei dopo che quest'ultima gli ha svelato che lui era la sua scelta finale.

Naturalmente tutti gli invitati alla festa al castello (parenti, amici, ex coppie nate a Uomini e Donne) sono rimasti senza parole quando la tenda si è aperta senza vedere arrivare il corteggiatore Andrea da Teresa: quest'ultima all'inizio non voleva crederci che Dal Corso aveva detto no alla ragazza campana, ma tuttavia con il passare dei minuti la cosa si è fatta più concreta.

Infatti, dopo un po' di tempo è arrivato il padre di Teresa dicendo che Andrea ha preferito di non continuare la conoscenza fuori.

Detto ciò, in questi giorni dopo la scelta Andrea Dal Corso ha rilasciato delle dichiarazioni sui social inerenti alla bella Teresa. Vediamo nel proseguo dell'articolo tutti i dettagli.

Uomini e Donne gossip: Andrea Dal Corso dichiara sui social che vorrebbe incontrare Teresa

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, il trono per Teresa Langella è finito con una grande delusione. Tuttavia, Andrea Dal Corso negli ultimi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni tramite Instagram per l'ex tronista di Uomini e Donne: ''Sento il bisogno di chiarire in prima analisi con te Teresa. Voglio dirti che non mi è stato possibile in alcun modo parlare con te dopo la scelta''.

Queste sono le prima parole usare da Dal Corso, che prosegue dicendo: ''Non spiegherò le mie emozioni e motivazioni tramite i social, ma sarò ben felice di farlo guardandoti negli occhi e spero che mi darai questa possibilità''. La Langella accetterà la richiesta di Andrea di incontrarla per un chiarimento? Per ora la ragazza campana ha preferito non rispondere, visto che comunque dopo la scelta non ha più parlato pubblicamente. Magari la padrona di casa Maria De Filippi le darà un po' di spazio nelle puntate del pomeriggio del trono classico, per un faccia a faccia di fuoco con l'ex corteggiatore Andrea Dal Corso.