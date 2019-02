Annuncio

Serena Valente è stata protagonista di una delle storie più toccanti della puntata di ieri sera di C’è Posta per Te. Il padre e i fratelli le hanno dedicato una commovente lettera e, soprattutto, una gradita sorpresa: l’abbraccio con Mauro Icardi, il suo idolo. Quest’ultimo è stato ospite, accompagnato da Wanda Nara, della trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi. La trentaduenne argentina si è presentata in studio con una scollatura mozzafiato che ha scatenato accese discussioni sui social.

Subito dopo la trasmissione la show girl è stata difesa a spada tratta da Serena attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Viene criticata per le t***e al vento ma è una grande donna ed una grande mamma”.

Wanda Nara si commuove per la storia della giovane pugliese

Prima che la madre morisse a causa di un brutto male Serena le aveva promesso che si sarebbe occupata del padre e dei fratelli. Un impegno al quale la giovane ha tenuto fede sacrificando anche la sua vita privata. La pugliese non ha trattenuto le lacrime quando ha scoperto che dall’altro lato della busta c’erano i congiunti. “Guardo te e rivedo mamma, volevo dirti che siamo orgogliosi di te” - ha riferito Antonio, uno dei fratelli. Parole che non hanno lasciato indifferente Wanda Nara, visibilmente commossa mentre ascoltava la dedica speciale riservata a Serena.

Quest’ultima è stata stuzzicata dalla De Filippi sulla passione per un calciatore che “inizia con la i” ed è rimasta incredula nel vedere Mauro Icardi e la consorte scendere dalle scale dello studio di C’è Posta per Te.

Eh sì, inizia per “I” e finisce per “I” ed è accompagnato dalla sua dolce metà… È il momento per Serena di abbracciare @MauroIcardi e Wanda Nara! #CePostaPerTe pic.twitter.com/xhhoWv2Ne0 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) 2 febbraio 2019

La ventitreenne scherza con la moglie di Icardi: 'Magari viene a casa con me'

Superata l’emozione iniziale Serena Valente ha dato vita ad un simpatico siparietto con il capitano dell’Inter e Wanda Nara. “Scusami, ma lo devo dire: quanto è bello” - ha sottolineato la ventitreenne. Icardi ha donato alla giovane il pallone della Champions League, un completino per la squadra che allena oltre che la maglia numero nove dell’Inter. “Magari se viene a casa con me” - ha scherzosamente affermato la pugliese con la show girl argentina che l’ha subito frenata. “Così no, solo se inviti anche me”. L’attaccante nerazzurro poi ha voluto immortalare l’incontro con un selfie. Al termine della puntata di C’è Posta per Te Serena ha ringraziato i familiari, gli amici e la sua squadra di calcio con un lungo post pubblicato su Instagram.

“Siamo uniti e lo saremo sempre per quella donna che ci guarda da lassù”.

La brindisina ha riservato dolci parole anche a Maria De Filippi (“Regala emozioni”) ed ha difeso Wanda Nara dagli attacchi social: “Non giudicate una persona per quello che ha fatto”. Non è mancato un passaggio su Icardi: “E’ il mio idolo, purtroppo non potevo portarmelo a casa ma entrambi hanno aperto una porta di positività dandomi consigli preziosi”.