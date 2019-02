Annuncio

Lunedì 25 febbraio comincia una nuova settimana con 'Un Posto al Sole' che ci regala nuove storie mentre proseguono le vicende dei personaggi principali alle prese con i segreti del passato. Il ritorno dell'ex moglie ha creato degli ulteriori problemi nella vita del Viscardi, rimasto sconvolto dalla notizia della gravidanza di Elena. Simona è tornata per avere una riappacificazione con Vera dopo essere venuta a conoscenza dell'arresto della figlia accusata dell'omicidio della zia Veronica. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno fino a venerdì 1 marzo svelano che il rapporto tra Valerio ed Elena è sempre più alle strette, dopo che l’uomo deve fare i conti con una decisione inaspettata da parte dell'ex moglie.

La figlia di Marina continua a sentirsi trascurata dal compagno e la Giordano, notando la sofferenza di Elena (Valentina Pace), vuole allontanarla da Valerio. Quest'ultimo ha assunto un comportamento rivelatosi deludente, mentre Franco viene trasportato d'urgenza in ospedale dopo aver subito un'aggressione ordinata da Gaetano Prisco.

Elena sconvolta dal tradimento di Valerio e Marina è preoccupata per lo stato d'animo della figlia

Nel frattempo i familiari del Boschi sono in ansia per lo stato di salute dell'uomo, mentre Guido e Mariella hanno un incontro casuale che fa sperare in una riappacificazione dei due innamorati. Il Cerruti, dal canto suo vive attimi di tensione perché vuole evitare che possa venire fuori la verità, mentre Elena rimane sconvolta dal tradimento di Valerio e Marina vorrebbe proteggere la figlia da questo tipo di situazione.

Franco, invece, ha capito che dietro la sua aggressione si nasconda il nome di Prisco, e si trova in ansia per Angela (Claudia Ruffo) e Bianca che potrebbero essere nel mirino della vendetta di Gaetano (Fabio De Caro).

Valerio accorre da Elena per impedirle di lasciare Napoli

Otello fa ritorno da Indica portando delle notizie a Silvia e Michele, mentre invece Elena mette fine alla storia con Valerio lasciando la città di Napoli in modo da tenersi lontana dal compagno. Adele (Sara Ricci), dal canto suo deve affrontare le conseguenze della fine del rapporto malato con Manlio e si mette a cercare una casa, ma per sua fortuna può contare sull'appoggio di Giulia. Mariella rientra dalla maternità per tornare a lavorare con il comandante Del Bue con il quale ha un riavvicinamento.

Infine Valerio, messo al corrente della partenza di Elena, accorre dalla donna per fermarla dalle sue intenzioni.