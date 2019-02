Annuncio

Nella puntata di ieri sera di Un posto al sole abbiamo visto che Valerio ha scoperto, sentendo parlare Alice al telefono con un amico, che Elena aspetta un bambino per cui si è subito precipitato da lei chiedendole il perché non glielo abbia detto. Roberto, invece, ha deciso di non recarsi in carcere da Vera per cercare di evitare troppe emozioni. L'uomo, però, è infelice in quanto aveva promesso alla ragazza che le sarebbe stato sempre vicino. Le anticipazioni della prossima settimana ci rivelano che assisteremo ad un colpo di scena.

Adele finalmente deciderà, grazie al supporto di Giulia ed Ornella, di lasciare Manlio. Parallelamente a tale vicenda vedremo che Franco si ritroverà nuovamente in pericolo a causa di Gaetano Prisco.

Trame Un posto al sole al 15 febbraio

Le anticipazioni di Un posto al sole ci rivelano che Valerio non prenderà benissimo la notizia che presto diventerà padre per cui la povera Giordano ci resterà malissimo. Il Viscardi, però, si renderà conto di amare tanto la donna e di non volerla perdere per cui la sorprenderà con una proposta inaspettata. Alberto, capendo le intenzioni dell'amico, inizierà a tramare di nascosto per dividerlo dall'amata. Il Palladini spingerà infatti Simona a riconquistare il suo ex anche per il bene di Vera. Succederà poi che Valerio incontrerà la sua ex nel giorno di San Valentino prima della cena con Elena. Cosa succederà tra i due, vi sarà un fugace ritorno di fiamma?

Franco e il filone riguardante Gaetano Prisco

Altro protagonista delle trame di Upas della prossima settimana sarà Franco Boschi.

Prisco, infatti, uscito di galera avrà un unico obiettivo: ovvero quello di vendicarsi del Boschi. Ricordiamo a riguardo che il figlio di Gaetano morì a seguito del rapimento della figlia di Franco e di Valentina (la ex dell'uomo) che ebbe poi il coraggio di denunciarlo. L'usuraio, quindi, inizierà ad organizzare un piano minuzioso per colpire il marito di Angela.

Vittorio, Anita e Alex: anticipazioni Upas

Alex confiderà ad Anita di essersi perdutamente innamorata di Vittorio. La rossa, allora, deciderà di darle una mano per conquistarlo. I suoi sforzi risulteranno però tutti vani in quanto il giovane Del Bue continuerà a trattarla solo come un'amica. La ragazza non si lascerà abbattere e, quando Vittorio la inviterà a cena per San Valentino, deciderà di sfoderare le sue armi di seduzione. Purtroppo, però, gli eventi che si succederanno non saranno a suo favore. La povera Alex cercherà di riprendersi dalla triste serata mentre Vittorio inizierà a guardarla con occhi diversi.

La fine della storia tra Manlio e Adele

Adele grazie all'aiuto di Ornella e di Giulia deciderà di confessare alla figlia i maltrattamenti del marito.

La donna poi si farà coraggio e lo lascerà. La Picardi ne resterà profondamente addolorata anche perché non avrebbe mai immaginato che il suo amato genitore fosse un uomo violento. Vedremo infine che Roberto sarà in attesa ed in ansia per l'intervento di bypass. Proprio in tale frangente arriverà per lui un aiuto inaspettato da una persona del passato.