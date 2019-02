Annuncio

Le trame della soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole' riescono sempre a colpire i milioni di telespettatori italiani curiosi di conoscere il destino dei personaggi principali. Un esempio si ritrova in Adele, che ha preso coraggio chiedendo aiuto all'amica Giulia, pronta a dare supporto alla donna vittima delle violenze di Manlio. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio a venerdì 1 marzo svelano poi che Renato farà da babysitter al piccolo Jimmy, salvo trovarsi poi alle prese con i sensi di colpa. Il Poggi pensa di aver commesso un errore in quanto il nipote è rimasto traumatizzato dopo la visione di un film horror; il Poggi decide così di parlare della situazione a Raffaele.

Nel frattempo, Mariella e Guido hanno un incontro che non li lascia indifferenti, mentre Cerruti è preoccupato per questa situazione, in quanto desideroso di continuare a essere il padre del bambino. L'Altieri riprende a lavorare al comando dei vigili, vicino all'ex fidanzato, al punto che Guido prende una decisione inaspettata. Il Del Bue si dimostra pronto a confessare il suo amore a Mariella e questa dichiarazione può cambiare il destino dei due innamorati.

Adele cerca una casa in affitto e viene spronata da Giulia

Nel frattempo Franco è vittima di un'aggressione ordinata da Prisco; l'uomo capisce che il suo lavoro in palestra è messo di nuovo in pericolo. Elena non riesce a trovare pace dopo essere venuta a conoscenza del tradimento di Valerio.

La donna vuole chiudere la storia con il Viscardi, supportata dalla madre che mette delle distanze tra lei e l'uomo. La madre di Alice sa di non avere altra scelta se non quella di mettere la parola 'fine' alla storia con il padre di Vera, dopo aver perso la fiducia nell'uomo. Adele, dal canto suo, ha difficoltà a ricominciare la propria vita senza Manlio e si mette alla ricerca di una casa, spronata dalla presenza indispensabile di Giulia.

Otello ritorna nella città di Napoli portando delle novità su Teresa

Intanto Otello fa ritorno da Indica, portando delle novità che Silvia e Michele non si sarebbero mai aspettati; Valerio vuole impedire a Elena di lasciare la città di Napoli. Renato invece si sente in colpa perché Jimmy ha visto un film horror e decide di mettere al corrente della situazione Giulia e Raffaele.

Guido continua a corteggiare a Mariella. Infine Cerruti, preoccupato per il riavvicinamento tra il comandante e la vigilessa, spinge la donna a tornare alla realtà.