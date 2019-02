Annuncio

La prossima settimana nella soap Un posto al sole accadrà davvero di tutto. Tra le altre cose, Adele penserà di riavvicinarsi a Manlio mentre Valerio sarà allontanato da Elena e Marina a seguito di un tragico evento. Vediamo insieme quello che accadrà la prossima settimana, nonché le trame dal 25 febbraio al 1° marzo 2019.

Upas, le trame della prossima settimana

Valerio e Simona si recheranno in carcere a trovare Vera e questo li farà riavvicinare. Tra di loro, infatti, scatterà qualcosa per cui Viscardi si sentirà profondamente in colpa nei confronti della madre del suo futuro figlio. L'uomo, allora, cercherà di fare chiarezza nel suo cuore e prenderà finalmente una decisione. Purtroppo ciò accadrà quando Elena scoprirà quello che c'è stato tra Valerio e Simona, cosa che la getterà nell'angoscia più totale facendole vivere anche ore drammatiche.

Alberto, intanto, sospetterà che tra l'amico e Simona è successo qualcosa, per cui cercherà di 'manipolarlo' affinché si allontani da Elena. Nonostante i tentativi di Alberto, Valerio tornerà dall'amata che però gli darà una brutta notizia che lo getterà nella disperazione. Marina, poi, cercherà di allontanare in tutti i modi Viscardi dalla vita della figlia per evitare che Elena continui a soffrire. La donna, poi, racconterà quanto accaduto alla madre ad Alice.

Adele, invece, penserà di tornare con Manlio nonostante tutto. Giulia, di contro, cercherà di farle cambiare idea in ogni modo. E ancora, Vittorio chiederà ad Alex di far finta di essere la sua fidanzata per far ingelosire Anita mentre Guido starà sempre peggio per la fine della sua storia con Mariella. Infine vedremo che tutto sarà pronto per la vendetta di Prisco nei confronti di Franco.

Le trame dal 25 febbraio al 1° marzo

Franco subirà una brutta aggressione a seguito della quale verrà trasportato in ospedale. Tutti si preoccuperanno per le sue condizioni di salute che risulteranno gravi, mentre Prisco attenderà con ansia di sapere se la sua vendetta è andata a buon fine. Fortunatamente Boschi si riprenderà e scoprirà anche che Prisco è il mandante della sua aggressione. La cosa lo turberà molto, perché avrà paura per Bianca ed Angela. Ciro, però, si offrirà di aiutarlo.

Guido e Mariella intanto si incontreranno e questo non li lascerà indifferenti. Cerruti li vedrà ed inizierà a credere che vogliano tornare insieme. Mariella, poi, tornerà a lavoro dopo la maternità e sognerà ad occhi aperti una dichiarazione d'amore di Guido.

Sarà riportata alla realtà dal simpatico Cotugno.

Elena, intanto, non riuscirà a superare il momento di difficoltà per cui Marina escogiterà un piano per tenerla lontana da Valerio. La Giordano Junior deciderà quindi di lasciare Napoli, ma quando Viscardi lo scoprirà correrà subito da lei chiedendole di concedergli un'altra possibilità. Infine, mentre Otello tornerà da Indica con una bruttissima notizia, Adele avrà molte difficoltà a trovare un appartamento in affitto per cui Giulia le consiglierà di farsi aiutare economicamente da Manlio. Serena, poi, avrà il timore che Gigi Del Colle possa non essere suo padre.