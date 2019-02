Annuncio

Oggi, 22 febbraio 2019, torna un nuovo appuntamento di Uomini e donne, l'ultimo della settimana ed il secondo dedicato al Trono Classico. Protagonisti della puntata odierna saranno i tronisti Luigi Mastroianni e Angela Nasti.

Diretta Uomini e Donne

15.10 E' il momento adesso di parlare di Ivan Gonzales il quale è uscito innanzitutto con Sonia. In particolare, lui è andato a trovarla direttamente in Sardegna.

15.06 E' il momento dell'esterna con Irene. Lei va a trovarlo in hotel e già la insospettisce il suo abbigliamento elegante. Tuttavia, i due sono subito fuori abbracciato.

15.00 Al termine del filmato, Irene accusa Luigi di comportarsi con entrambe allo stesso modo e, su Valentina, crede che sia falsa e non realmente interessata al tronista.

14.57 Si passa al video dell'esterna con Valentina: Luigi l'ha invitata a cena. I due stanno molto bene insieme durante la serata e il tronista ammette che lei lo ha spiazzato, arrivando all'improvviso nel programma. Subito dopo la cena, Valentina riaccompagna Luigi in hotel e lui vorrebbe un bacio, solo che la ragazza preferisce aspettare.

14.56 Si interrompe ufficialmente il percorso di Giorgia e rimangono per lui solo Irene e Valentina.

14.48 Un filmato mostra quello che è accaduto tra Luigi e Giorgia, in quanto lei ha preso la decisione di non andarci in esterna. Al termine del filmato, la ragazza esprime il desiderio di interrompere il suo percorso, non credendo nei sentimenti del tronista.

14.46 Si inizia proprio da Luigi e per lui entrano Irene, Valentina e Giorgia.

14.45 Inizia la nuova puntata di Uomini e Donne ed entrano tutti i tronisti: Angela, Luigi, Andrea ed Ivan.

Spoiler Uomini e Donne: l'ultimo trono di Luigi Mastroianni

Quella di oggi a Uomini e Donne è proprio l'ultima puntata del trono di Luigi Mastroianni, pronto a fare la sua scelta tra Irene e Valentina. Proprio durante l'ultima esterna con Irene le cose sono andate talmente bene che i due si sono scambiati più di un bacio. Successivamente, viene trasmessa anche l'esterna con Valentina, durante la quale il tronista confessa che i giorni che passeranno in villa saranno decisivi per la scelta finale.

Per quanto riguarda la nuova tronista, Angela Nasti, riceverà in studio un nuovo corteggiatore, Luca che sembrerà ricevere le sue approvazioni.

Subito dopo, sarà il momento di rivivere l'esterna con Davide. Con quest'ultimo che l'ha raggiunta a Napoli ammetterà di provare dei sentimenti diversi rispetto a tutti gli altri corteggiatori.

L'appuntamento non farà piacere ad un altro corteggiatore, Manuel, il quale giudicherà Davide superficiale e di badare solo all'aspetto esteriore della ragazza.