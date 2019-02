Annuncio

Annuncio

Taylor Mega, terminata l'esperienza all'Isola dei Famosi, continua ancora a far parlare di sé. L'influencer friulana questa volta è finita sulle pagine di tutti i giornali a causa di una presunta rissa dietro le quinte al Fabrique di Milano con la modella Chadia Rodriguez.

La notizia del litigio tra le due donne è apparsa su Dagospia. Secondo le prime indiscrezioni sembra che all'interno del noto locale meneghino durante il concerto della Dark Paolo Gang ci sia stata una lite piuttosto violenta con tanto di lancio di un cestino del pane.

Il motivo dello scontro non è stato rivelato e nessuna delle due dirette interessate ha fornito delle spiegazioni. Le protagoniste del litigio (ancora da confermare) sono le rispettive fidanzate del rapper Tony Effe e Wayne Santana. Secondo alcuni testimoni che hanno assistito al battibecco, sarebbe dovuto intervenire proprio il compagno della Mega per separare le due donne.

Annuncio

Taylor Mega: 'Per vivere mi servirebbe 1 milione di euro'

Taylor Mega è diventata nota al pubblico da casa per avere avuto una breve relazione con Flavio Briatore. Attualmente è impegnata con Tony Effe ed è un’influencer molto nota sui social. Proprio per questo l’ex naufraga ha ricevuto numerose critiche da parte di alcuni utenti. Taylor, per rispondere alle polemiche, è stata invitata presso il salotto di Domenica Live.

A Barbara D'Urso, Taylor ha confessato: "Non mi vergogno di quello che sono. Sì, mi servirebbe un milione di euro al mese per rispettare i miei standard di vita". La modella ha bisogno di molto denaro in quanto spende parecchio per i trattamenti di bellezza e per lo shopping.

Annuncio

Nonostante tutto, l’ex di Briatore non si dichiara una persona materialista. Nel corso dell’intervista, la friulana in merito ai suoi guadagni, ha spiegato di ricevere numerosi profitti grazie alle strategie dei social network.

Isola dei Famosi, Taylor: ‘Non sono stata capita’

Da Barbara D’Urso, l’ex naufraga è tornata a parlare inoltre della sua breve esperienza in Honduras. Taylor Mega si è detta piuttosto soddisfatta del percorso svolto all'Isola dei Famosi. L’unico rammarico dell’influencer è quello di non essere stata capita dal pubblico da casa come voleva: "Ho parlato di una fase della mia vita molto difficile, come quella della tossicodipendenza". Per chi non avesse seguito il reality di Canale 5, la Mega è stata la prima ad abbandonare il gioco.