Le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso Delle Signore 3' riescono a conquistare i milioni di telespettatori italiani desiderosi di conoscere il destino dei personaggi principali. L'attenzione viene posta intorno alla figura di Riccardo, le cui fragilità si fanno sempre più evidenti dopo la fine del rapporto con Nicoletta causato dal tradimento del figlio di Umberto. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo svelano che Nicoletta non si sente intenzionata ad accettare la proposta economica ricevuta dal Guarnieri. Quest'ultimo è venuto a sapere che la donna aspetta un figlio e mostra la sua vicinanza, mentre Elena non sopporta che ci sia stato un bacio tra Ludovica e Antonio.

L'ex fidanzata dell'Amato vuole scoprire il motivo per il quale l'uomo sia giunto a commettere questo gesto, ma Tina non ha dubbi in merito a questa situazione.

Lisa prova a mettere i bastoni tra le ruote nella relazione di Vittorio e Marta

Tina, dal canto suo, non ha dubbi che dietro questo comportamento di Antonio ci sia semplicemente una ripicca, mentre Gabriella si trova al settimo cielo poiché ha la possibilità di fare la modella per il Paradiso Market. Lisa comincia a dare dei consigli alla giovane donna su come mettersi in posa dando seguito al suo piano. L'intento della sorellastra di Vittorio è di mandare a monte il servizio fotografico organizzato da Marta, ma la giovane Guarnieri non ha dei contrasti con Vittorio.

Il piano di Luca continua a mettere i bastoni tra le ruote intorno ai due innamorati e il Conti non ha problemi a superare le tensioni, di comune accordo con la sorella di Riccardo.

Riccardo chiede al padre di avere la parte che gli spetta del patrimonio

Nel frattempo Cesare e Nicoletta trascorrono una serata insieme in casa di Roberta e la giovane Cattaneo torna a credere nell'amore, mentre Riccardo chiede al padre di avere la parte che gli spetta del patrimonio di famiglia. Il giovane Guarnieri ha paura che Andreina possa mettere le mani sopra i beni e Luciano si rivela determinante per far terminare la collaborazione tra Vittorio e Oscar. Marta, dal canto suo assiste alla lite tra Lisa e uno sconosciuto; Clelia informa Luciano della decisione di lasciare Milano.

Il Cattaneo le risponde che sarebbe pronto a fuggire in compagnia della donna amata; infine Lisa accusa Marta di averla messa in cattiva luce al Paradiso.