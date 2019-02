Annuncio

Mancano ormai solo due giorni alla messa in onda della scelta del tronista Luigi Mastroianni: infatti quest'ultimo tramite la puntata speciale di Uomini e Donne in prima serata su Canale 5 farà la sua scelta con una festa al castello. Naturalmente la redazione del programma di Maria De Filippi ha registrato prima la scelta di Luigi, quindi alcune talpe del sito di cronaca rosa ''VicolodelleNews''sono riusciti a svelarci la scelta del tronista: tuttavia, essendo sempre delle indiscrezioni, per essere sicuri che la scelta di Luigi Mastroianni sia stata davvero Irene non ci resta che aspettare la puntata di venerdì 1 marzo. Vediamo nel proseguo dell'articolo tutte le anticipazioni riguardo questa scelta di Luigi Mastroianni.

Uomini e Donne anticipazioni: la scelta di Luigi Mastroianni dovrebbe essere stata Irene

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, Luigi Mastroianni (ex corteggiatore di Sara Affi Fella) sembra sia riuscito finalmente ha trovare la sua anima gemella. Quest'ultima infatti ha passato prima del tempo con Irene e Valentina all'interno della villa, così da poter eliminare gli ultimi dubbi, poi successivamente le due corteggiatrici e il Mastroianni si sono trasferiti al castello. Proprio in questa location si è svolta la scelta finale, con tanto di festa super organizzata da Valeria Marini.

Stando alle indiscrezioni sul web nonostante Valentina ha creato molta confusione nella testa del tronista, la scelta di Luigi Mastroianni dovrebbe essere ricaduta sulla bella Irene.

Infatti, come riporta il sito di cronaca rosa ''VicolodelleNews'' la scelta del Mastroianni sarebbe stata molto coinvolgente, soprattutto per le emozioni e la presenza dei famigliari (in modo specifico del fratello Salvo).

Trono classico spoiler: la corteggiatrice avrebbe risposto 'sì' a Luigi per uscire insieme dal castello

Dopo il 'sì' di Claudia al tronista Lorenzo Riccardi, sempre proprio che anche la corteggiatrice Irene avrebbe deciso di dare una risposta positiva al tronista Luigi. Naturalmente dopo l'esperienza negativa del Mastroianni vissuta con l'ex tronista Sara Affi Fella nella passata stagione di Uomini e donne, finalmente il giovane ragazzo ha potuto riscattarsi trovando così la sua ''anima gemella''.

Tuttavia, vogliamo ricordare che nella serata di venerdì 1 marzo 2019 andrà in onda insieme alla scelta di Luigi anche quella dell'altro tronista Ivan Gonzalez.