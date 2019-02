Annuncio

Annuncio

La fase serale del programma di ''Uomini e Donne'' prosegue, e dopo la brutta esperienza vissuta dalla ragazza partenopea Teresa Langella che si è vista dire ''no'' dal corteggiatore Andrea Dal Corso durante la festa organizzata nel castello, venerdì 22 febbraio 2019 toccherà al tronista Lorenzo Riccardi. Chi sceglierà tra Giulia e Claudia? Sul web le indiscrezioni ricadono sul nome di Claudia, ma non ci resta che aspettare venerdì sera per vedere il tutto con i nostri occhi.

Detto ciò passiamo alle anticipazioni riguardanti i percorsi di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez: quest'ultimi stando a quanto riporta il sito di cronaca rosa del ''VicolodelleNews'' hanno già passato il weekend in villa insieme alle loro corteggiatrici.

Annuncio

Per quanto riguarda Luigi le corteggiatrici scelte sono Irene Capuano e Valentina, mentre per Ivan le corteggiatrici fortunate sono Natalia Paragoni e Sonia Pattarino. Naturalmente la prima fase in villa serve a passare un paio di giorni per togliere gli ultimi dubbi nella testa dei tronisti prima della scelta finale al castello. Ma vediamo nel proseguo dell'articolo tutte le anticipazioni riguardanti il weekend passato in villa da Luigi e Ivan.

Uomini e Donne anticipazioni: Ivan e Luigi hanno registrato insieme il momento in villa con le corteggiatrici

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez hanno registrato il weekend in villa insieme. Infatti come ha riportato il sito di Gossip ''VicolodelleNews'' durante le registrazioni del weekend in villa, la redazione ha fatto andare le quattro corteggiatrici e due tronisti.

Annuncio

Proprio per questo motivo si presume che la puntata serale di Uomini e donne della scelta di Luigi e Ivan al castello verrà trasmessa nella stessa puntata.

Detto ciò, cos'è accaduto durante il weekend passato in villa dai due tronisti? Stando alle anticipazioni sul web sia Ivan che Luigi hanno svolto più o meno le stesse cose con le proprie corteggiatrici: la Spa, inviti a cena romantici e piccole sorprese, ma nulla di paragonabile comunque alla serenata di Teresa Langella fatta dal corteggiatore Antonio. Tuttavia, la registrazione della scelta nel lussuoso castello per Luigi e anche Ivan si dovrebbe registrare tra lunedì e martedì della prossima settimana. Chi saranno le corteggiatrici fortunate ad uscire insieme dal castello con Luigi Mastroianni e lvan Gonzalez?