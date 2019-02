Annuncio

Nella giornata di ieri 13 febbraio 2019 è stata registrata una nuova puntata del trono classico di ''Uomini e Donne''. Naturalmente come in ogni registrazione del programma qualche novità deve sempre succedere per sorprendere i telespettatori: infatti, nella nuova registrazione il tronista Luigi Mastroianni ha annunciato alla padrona di casa Maria De Filippi di essere pronto per fare la sua scelta finale. Chi sarà la fortunata tra Valentina e Irene? Ovviamente prima della scelta definitiva di Luigi, anche le due corteggiatrici e il tronista dovranno passare prima alcuni giorni nella villa, così magari da poter eliminare tutti i dubbi.

Detto ciò, il discorso invece è diverso per il tronista spagnolo Ivan: quest'ultimo infatti non riesce ancora a decidere con quali corteggiatrici affrontare questo percorso in villa, anche per colpa del nuovo tronista Andrea Zelletta che ha deciso di ''rubare'‘ una delle corteggiatrici di Ivan la quale a lui piaceva abbastanza.

Infatti proprio in questa nuova registrazione di Uomini e donne i due tronisti hanno nuovamente litigato. Vediamo nel proseguo dell'articolo tutte le anticipazioni riguardante questa nuova puntata di Uomini e Donne.

Uomini e Donne anticipazioni: Luigi comunica di essere pronto a fare la sua scelta

Come anticipato nel paragrafo sovrastante, Luigi Mastroianni nella registrazione di ieri di ''U&D'' ha finalmente comunicato a Maria De Filippi di sentirsi pronto per fare la sua scelta finale. Le due pretendenti che lotteranno fino alla fine per entrare definitivamente nel cuore di Luigi saranno Valentina e Irene. Su chi ricadrà la scelta del Mastroianni? Naturalmente anche per questa scelta di Luigi il pubblico da casa dovrà aspettare per vederla una delle puntate speciali di Uomini e Donne in prima serata su Canale 5.

Trono classico nuova registrazione: continuano i litigi tra Ivan e Andrea

Durante questa nuova registrazione del trono classico sono continuati i dissapori tra Ivan e il nuovo tronista Andrea. Infatti quest'ultimo ha continuato a portare in esterna la corteggiatrice di Ivan (Natalia): proprio per questo motivo gli opinionisti hanno attaccato Andrea dicendo che lui non dovrebbe mettersi in mezzo ad un percorso quasi concluso. Tuttavia, la sua risposta è stata abbastanza schietta ed esaudiente, ribadendo che se sta in mezzo è perché Natalia gliene dà modo. Come andrà a finire questa vicenda intricata? Ivan riuscirà ad uscire con una fidanzata dal programma di Maria?