Angela Di Iorio, una delle dame più discusse del Trono Over di Uomini e donne, ha lasciato il programma e la sua decisione sembra essere irrevocabile. Angela era già stata accusata da Tina Cipollari e Gianni Sperti per essere alla ricerca del benessere economico e non dell'amore. In effetti, la dama non ha mai negato di cercare un uomo intorno ai 70 anni, educato, vedovo e non divorziato e non messo male economicamente, ma solo perché ha fatto sacrifici nella vita e ora vuole vivere in maniera più agiata, concedendosi anche qualche distrazione, come una crociera. Dopo tanta attesa è finalmente arrivato in studio a corteggiarla Beniamino, detto "Benny", un ex imprenditore romano di 72 anni, vedovo.

I due hanno trascorso una serata insieme per conoscersi meglio, ma in studio Beniamino l'ha umiliata accusandola di non riuscire a scendere gli scalini come una ottantenne, di essere fredda, calcolatrice e di pensare solo ai soldi. Inoltre Benny ha rivelato che la Di Iorio chiamasse continuamente il figlio, tutte accuse respinte dalla stessa Angela che si è sentita offesa dalle sue parole e, tra le lacrime, ha deciso di non tornare più in studio fin quando Beniamino resterà nel parterre maschile.

Angela Di Iorio non torna nel parterre femminile del Trono Over

Le dichiarazioni di Angela Di Iorio non lasciano spazio a dubbi. Fin quando Beniamino resterà nel parterre maschile lei non tornerà nel programma.

La dama aveva davvero creduto di aver trovato finalmente quel che cercava: "Ha distrutto il mio sogno di trovare l'amore a Uomini e Donne, invece di parlare male di me, poteva semplicemente dirmi che non era scattato niente". Angela ha precisato che non era interessata alla posizione economica del signore, ma l'aveva colpita il fatto che condivideva la sua stessa passione, cioè viaggiare. Inoltre, la Di Iorio è stata spiazzata dalla dichiarazioni di Benny, in quanto per lei è stata una piacevole serata e per telefono l'aveva corteggiata in tutti i modi. Probabilmente, secondo la dama, il signor Beniamino si è infastidito perché non ha voluto continuare la serata nella sua villa a Roma.

Le accuse di Benito ad Angela Di Iorio

Beniamino ha raccontato con modi non molto carini la serata trascorsa con Angela Di Iorio, accusandola su tutti i fronti.

In particolare, ha spiegato che al ristorante la dama ha fatto una piazzata, poi non riusciva a scendere gli scalini se non come una ottantenne e non è voluta salire a casa sua a bere champagne per rispetto della moglie deceduta da pochi mesi. Inoltre, l'ha accusata di essere interessata solo ai soldi e le ha chiesto di smettere di chiamare il figlio. La dama è restata esterrefatta dalle sue dichiarazioni e nonostante come ha sottolineato per lei Uomini e Donne è terapeutico, non tornerà più in studio almeno fin quando il cavaliere continuerà a restare nel programma. La solidarietà ad Angela Di Iorio è arrivata anche da chi fin ora non ha condiviso le sue posizioni, perché nessuna donna merita di essere ferita in questo modo e di essere colpita nella propria dignità.