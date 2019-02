Annuncio

Annuncio

In questi giorni si continua a parlare del successo della soap opera di Rai Uno, 'Il Paradiso Delle Signore' che si distingue per la sua capacità di attirare l'attenzione dello spettatore. Il pubblico spera nel prosieguo del prodotto televisivo che ha rappresentato una novità all'interno del palinsesto di Rai Uno come dimostrano le parole dei fan: "Non chiudete". L'attenzione principale viene rivolta intorno al personaggio di Umberto che sembra aver trovato la stabilità grazie al riavvicinamento con Andreina, la donna dalla quale il banchiere è rimasto folgorato. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo in onda alle ore 15:30 svelano che Nicoletta non ha intenzione di accettare la proposta ricevuta da Riccardo. Quest'ultimo si è dimostrato pronto a dare un aiuto economico alla figlia di Luciano perché l'ex promessa sposa si trova in dolce attesa.

Annuncio

Una pesante lite tra Lisa e uno sconosciuto

Nel frattempo Elena inizia a fare i conti con la gelosia dopo essere venuta a conoscenza del bacio avvenuto tra Antonio e Ludovica nel giorno di San Valentino. Tina, dal canto suo crede che il fratello abbia organizzato un piano per dimostrare la ripicca nei confronti dell'ex fidanzata mentre Riccardo chiede al padre di avere ciò che gli spetta del patrimonio di famiglia, conscio che Andreina possa entrare in possesso dei beni. Luciano riesce a far aprire gli occhi a Vittorio facendogli concludere la collaborazione con Oscar provocando la rabbia dell'uomo. Marta si trova presente nel corso di una lite tra Lisa e uno sconosciuto che mostra il proprio odio nei confronti della presunta sorellastra del Conti.

Annuncio

I migliori video del giorno

Luciano dichiara il suo amore a Clelia, Lisa mette in cattiva luce Marta

Umberto organizza una cena nel corso della quale annuncia il fidanzamento ufficiale con Andreina ma Riccardo finisce per rovinare la festa. Il giovane Guarnieri mostra il proprio dissenso nei confronti del padre con il quale ha un pesante scontro mentre Clelia comunica a Luciano l'intenzione di lasciare la città di Milano. Il Cattaneo dichiara il proprio amore alla giovane donna rispondendole di essere pronto a seguirla nella fuga ma Clelia lo invita a rimanere con la famiglia. Silvia, invece, ha un confronto con la capo commessa e può godere del sostegno di Oscar; infine Lisa si rende protagonista di una lite con Marta accusata di aver parlato del passato della sorellastra di Vittorio.