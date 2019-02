Annuncio

Teresa Langella ha scelto la persona che avrebbe potuto essere l'uomo della sua vita. Non mancava nulla: la cornice da favola in un sontuoso castello, l'abito principesco, la festa stellare organizzata da Valeria Marini e la famiglia al completo. Ciò che è mancato, purtroppo, è stata la presenza del suo bel principe azzurro, Andrea Dal Corso, che ha scelto di dire "no" alla ragazza, non varcando la soglia del palazzo.

La notizia è rimbalzata su tutti i social, e i fan di Uomini e donne fin da subito si sono messi in attesa di una spiegazione da parte dell'ex corteggiatore, il quale è intervenuto su Instagram per dire che non ha alcuna intenzione di esternare pubblicamente le sue emozioni, ma di volerne parlare esclusivamente con Teresa.

Le dichiarazioni di Andrea

Andrea è stato oggetto di ripetuti attacchi da parte dei fan. Il pubblico, infatti, non ha gradito il "no" del corteggiatore veneto, che sembrava si stesse innamorando della Langella, sollevando dubbi sulla sincerità del suo percorso e della sua persona. Inoltre, siccome il 32enne si è sempre descritto come un uomo maturo, non è piaciuta la sua decisione di non presentarsi alla festa per confrontarsi con la ragazza, preferendo avere soltanto una conversazione con il padre di lei.

La reazione di Dal Corso è arrivata con la pubblicazione di alcune Instagram Stories nelle quali ha spiegato di non avere alcuna intenzione di rivelare pubblicamente i motivi del suo rifiuto, auspicando al contempo un incontro privato con Teresa per chiarire con lei perché ha preso la decisione di non frequentarla al di fuori di Uomini e Donne.

Ipotesi sui motivi del no di Andrea Dal Corso a Teresa Langella

Il pubblico, deluso, si è scatenato sui social network, avanzando diverse ipotesi su quelle che potrebbero essere state le ragioni che hanno portato all'inaspettato rifiuto da parte di Andrea.

C'è chi ipotizza che l'imprenditore veneziano si sia tirato indietro di fronte alla solennità dell'evento che sembrava una vera e propria festa di fidanzamento in vecchio stile, piuttosto che un semplice inizio di una conoscenza più approfondita. Alcuni fan, invece, colpevolizzano il padre di Teresa che ha voluto incontrare il corteggiatore in villa esprimendo dei giudizi piuttosto duri nei suoi confronti, e lasciandogli chiaramente intendere di non credere affatto nella veridicità dei suoi sentimenti verso la figlia.

Infine c'è chi ritiene che Andrea abbia recitato bene la parte dell'innamorato, puntando essenzialmente a mettersi in mostra dinanzi alle telecamere dopo l'esperienza di Temptation Island.

La reazione di Teresa Langella

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Andrea Dal Corso su Instagram, ci si chiede quale sarà la reazione di Teresa Langella, e soprattutto se accetterà di incontrarlo in privato.

Dopo il rifiuto da parte del corteggiatore, la tronista napoletana ha lasciato intendere di non avere alcuna intenzione di rivedere l'uomo che l'ha ferita e che, secondo lei, non ha fatto altro che giocare con i suoi sentimenti, evitando anche di parlarle direttamente alla festa nel castello. Proprio su questo punto, Andrea ha chiarito che, in realtà, non ha fatto altro che rispettare il regolamento di Uomini e Donne, che prevedeva - in caso di rifiuto - l'assenza del corteggiatore al party.