A seguito della messa in onda della prima scelta serale del trono classico di 'Uomini e donne', in molti hanno fortemente criticato Andrea Dal Corso. Quest'ultimo è tacciato di aver partecipato al dating-show di Maria De Filippi al mero scopo di ottenere visibilità e consensi del pubblico, e di non essere mai stato propenso alla conoscenza di Teresa Langella, alla quale ha risposto con un 'no' alla scelta della tronista partenopea. L'ex-corteggiatore, però, non ha nascosto ai suoi followers che sente la necessità di confrontarsi con la Langella.

Andrea Dal Corso potrebbe confrontarsi con Teresa Langella

C'è chi, tra i fedeli telespettatori di 'Uomini e Donne', ritiene sia giusto che un eventuale confronto tra Andrea Dal Corso e Teresa Langella avvenga sotto i riflettori del dating-show di Maria De Filippi.

A seguito di quanto è stato rilasciato dall'ex-corteggiatore veneto online, è circolata in rete la voce che vedrebbe in arrivo un confronto tra Andrea e l'ormai ex-tronista Teresa, che il veneto ha rifiutato alla scelta con un 'no'. “Non ho alcuna intenzione di spiegare qui le emozioni che ho provato e le motivazioni che mi hanno spinto nel prendere una decisione così importante per la vita di entrambi. Sarò ben felice di farlo guardandoti negli occhi e spero che mi darai questa possibilità!”, queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni che ha voluto riportare per iscritto sul suo profilo ufficiale Instagram Andrea.

Le ultime su Uomini e Donne

L'ex-public figure di Uomini e Donne ha tenuto a mettere in evidenza che avrebbe voluto potersi confrontare direttamente con Teresa, e che, invece, per le regole stabilite dal gioco di 'Uomini e Donne' si è sospinto a proporre al programma di avere un dialogo con il padre della napoletana, per chiarire la sua posizione.

Il veneto si è detto convinto che in molti non conoscano il regolamento previsto dal programma di Maria De Filippi, secondo cui, evidentemente, in caso di un 'no' i protagonisti di una scelta non possono avere la possibilità di vedersi sotto i riflettori del programma.

Nelle ultime ore, è circolata l'indiscrezione secondo cui il 'no' di Andrea sarebbe stato dipeso dal volere della madrina del giovane, un'indiscrezione che il veneto ha voluto smentire, dichiarando che a 30 anni decide con la propria testa. La nuova scelta serale di 'Uomini e Donne' verrà trasmessa nella serata di venerdì 22 febbraio 2019.