La scelta di Teresa Langella e il no di Andrea Dal Corso durante la prima puntata serale di Uomini e donne ha lasciato di sasso tutti i telespettatori che venerdì sera hanno seguito il prime time. A distanza di giorni, è stato il modello veneto a tornare attivo sui social e spiegare quello che è successo: con molto rammarico, il 30enne ha quasi puntato il dito contro le regole del programma che non gli avrebbero permesso di parlare con Teresa.

Il no di Andrea scuote il web

La scelta di Teresa, come ormai tutti sanno, era ricaduta su Andrea. Dopo mille tentennamenti, la 27enne napoletana aveva deciso di comunicare ad Antonio Moriconi che non era la sua scelta, lasciando molto male il ragazzo.

In seguito, Teresa aveva fatto recapitare ad Andrea Dal Corso un bigliettino in cui gli comunicava di aver scelto lui. La tronista si era poi presentata alla festa in villa con tutti i parenti aspettando il suo amato ma questo non è mai arrivato. Dopo una snervante attesa, Teresa era stata chiamata in una stanza in cui ad attenderla c’era suo padre che le ha svelato che Andrea non sarebbe venuto. Il veneziano, infatti, aveva deciso di rinunciare alla sua storia d’amore con la Langella perché a suo dire "le aspettative della famiglia erano in contrasto con quelli che erano attualmente i suoi sentimenti”.

Il padre di Teresa, infatti, durante l’incontro con i due corteggiatori, aveva manifestato apertamente la sua simpatia per Antonio, mentre di Andrea non aveva avuto una buona impressione, tanto da incalzarlo a dire no qualora non fosse stato certo di voler costruire qualcosa con sua figlia.

Dal Corso, probabilmente ascoltando le parole dell’uomo, ha deciso davvero di rifiutare la proposta di Teresa, forse credendo che la famiglia aveva aspettative molto alte nei suoi confronti. Quello che è accaduto dopo, ormai, lo sanno tutti. Mentre Antonio Moriconi è diventato un po' l’eroe nazionale, tanto che in molti lo vorrebbero sul trono di Uomini e Donne, migliaia di commenti negativi si sono riversati nel profilo Instagram di Andrea, additato dal pubblico di essere finto, falso e chi più ne ha più ne metta.

Andrea torna sui social

Mentre Teresa Langella sembra ancora assente dai social, proprio nella serata di ieri è stato il modello e imprenditore veneto a farsi vivo tramite una Instagram Stories in cui spiega il suo rammarico e la sua poca voglia di commentare, viste le cattiverie contro di lui.

Andrea Dal Corso scrive, rivolto a Teresa: "Non mi è stato possibile in alcun modo interfacciarmi con te dopo la scelta". Il modello spiega che in via del tutto eccezionale gli è stato concesso di parlare con il padre della ragazza ma non con lei e che le regole del programma non erano note neppure ai presenti. Andrea, insomma, vorrebbe parlare con Teresa di persona, aggiungendo che "Non ho alcuna intenzione di spiegare qui le emozioni che ho provato e le motivazioni che mi hanno spinto nel prendere una decisione così importante per la vita di entrambi ma lo vorrei fare guardandoti negli occhi". Ora resta da capire se la napoletana lo ascolterà oppure non gli permetterà di parlare con lei. Nel frattempo, venerdì 22 febbraio andrà in onda la scelta di Lorenzo Riccardi.