La scelta di Teresa Langella ha vinto la lotta degli ascolti contro 'Sanremo Young' condotto da Antonella Clerici. Purtroppo, come ampiamente previsto dai rumors di queste ultime settimane, non c'è stato alcun lieto fine per la bella napoletana. Il suo sogno d'amore si è infranto poco dopo la mezzanotte, quando Andrea Dal Corso non si è presentato nel salone delle feste dove lo attendevano gli invitati, oltre a Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Le durissime parole di Giulia De Lellis su Instagram

La scelta di Andrea di non avere un confronto con la Langella ha suscitato le 'ire funeste' di molti personaggi e vip, in particolare Giulia De Lellis. Scendendo nel dettaglio, la fidanzata di Irama che aveva aiutato la tronista a scegliere l'abito da gala, è letteralmente sbottata su Instagram contro Andrea.

Lo ha accusato senza mezzi termini di non avere avuto il minimo rispetto di Teresa e della sua famiglia, tanto da proferire questa forte affermazione: ''Non ha avuto le pal.. di presentarsi". In particolare, l'influencer romana ha svelato di non aver mai creduto che Andrea provasse dei veri sentimenti nei confronti della tronista napoletana. Una sensazione a pelle che aveva avvertito durante le registrazioni. Infine, ha dichiarato che Teresa alla fine deve solo essere felice di averla scansata, in quanto secondo lei Dal Corso 'è solo un parac..., che ha fatto una figura terribile'.

Martina Sebastiani, frecciatina contro Andrea

Anche Martina Sebastiani ha voluto dire la sua su quanto accaduto durante Uomini e Donne - La Scelta, dove Andrea Dal Corso ha rifilato il '2 di picche' alla tronista che si è rifugiata a piangere tra le braccia del padre.

Come ricorderete, Martina aveva avuto una relazione con Andrea dopo la sua partecipazione a Temptation Island, dopo aver deciso di troncare il fidanzamento con Gianpaolo Quarta proprio a causa dell'ormai ex corteggiatore di Teresa. Una frequentazione durata pochissimo tempo e conclusasi con l'arrivo di Andrea a Uomini e donne.

Oggi Martina è intervenuta sui social, esprimendo il suo parere nei confronti dell'affascinante ex tentatore. Nel dettaglio, la giovane ha paragonato Dal Corso alla facciata di un palazzo di pregio: 'peccato che all'interno le stanze siano squallide capanne'. Il diretto interessato, nel frattempo, ha preferito trincerarsi dietro un muro di silenzio dopo aver ricevuto parecchi attacchi ed offese sui social per l'epilogo della trasmissione di venerdì sera.