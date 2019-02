Annuncio

Se a Uomini e Donne 2018/2019 è tempo di scelte, per una giovane ex corteggiatrice di una delle recenti edizioni del trono classico è il momento di annunciare una dolcissima novità. Ester Glam, ex corteggiatrice di Paolo Crivellin, è in dolce attesa e ad annunciarlo ufficialmente è stata proprio la ragazza attraverso un post pubblicato sul proprio profilo social Instagram. Ester presto diventerà mamma e ha recentemente condiviso pubblicamente la propria gioia, pubblicando anche un'immagine del bimbo che porta in grembo.

Uomini e Donne: Ester dopo la conoscenza con Paolo Crivellin

Si è fatta conoscere come corteggiatrice dell'ex tronista Paolo Crivellin e, percependo un certo disinteresse da parte del ragazzo, Ester ha abbandonato anticipatamente lo studio di Maria De Filippi.

La ragazza, dopo il percorso vissuto insieme a Paolo, che ha concluso il proprio trono scegliendo l'attuale fidanzata Angela Caloisi, diventerà madre.

Dopo aver lasciato il programma, la Glam ha deciso di unirsi nuovamente in coppia con il suo ex fidanzato Mattia Cecchetti, un personal trainer. La loro è stata una relazione che ha avuto una durata molto breve in quanto dopo poche settimane la coppia si è detta definitivamente "addio".

U&D, Ester Glam presto mamma: l'annuncio

La Glam sembrerebbe però aver trovato l'uomo della sua vita con il quale ha deciso di metter su famiglia. Il suo attuale fidanzato è Luca Baldacci, uno chef. Poche notizie sulla coppia, ma come detto ieri Ester ha condiviso un post sui social annunciando il grande evento.

L'ex corteggiatrice ha pubblicato un'immagine che ritrae il feto in grembo, annunciando: "Ammetto che molti di voi mi avevano beccata già da un po', ma desideravo custodire questo piccolo segreto per me ancora per poco. Questa è ufficialmente la prima foto del mio bimbo, non potrei essere più felice di presentarvelo".

La giovane ragazza ha anche fatto sapere che la sua gravidanza sta proseguendo con qualche malessere, ma nonostante questo Ester è apparsa molto felice. Inoltre, stando alle sue dichiarazioni, sembrerebbe che diventerà presto mamma di un maschietto (come riporta il sito Isaechia.it). Sicuramente una bella novità per l'ex corteggiatrice di Paolo, il quale è felicemente fidanzato con Angela.

Ricordiamo che i due sono stati presenti alla festa nel castello, ovvero l'evento interamente dedicato alla scelta del tronista Lorenzo Riccardi.