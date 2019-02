Annuncio

Le anticipazioni spagnole della telenovela 'Una vita' rivelano trame dal carattere particolarmente drammatico a causa della morte di Trini: la moglie di Ramon Palacios, infatti, verrà a mancare pochissimo tempo dopo aver dato alla luce la piccola Milagros. In seguito ad una difficile gravidanza, Trini dovrà partorire con un taglio cesareo, un parto che provocherà alla donna gravi conseguenze per la sua salute: la rilevante perdita di sangue, il rischio di ictus e le ulteriori complicazioni in seguito ad una crisi respiratoria, la costringeranno a rimanere a letto per diverso tempo, assistita costantemente dalla sua amica più fidata, Celia.

Le conseguenze dovute al concepimento risulteranno fatali alla donna, che, infatti, perderà la vita poco tempo dopo essere diventata madre.

Anticipazioni spagnole Una Vita, il lieto evento: nasce Milagros, la figlia di Trini e Ramon

La gravidanza di Trini non è stata facile, fin dal primo momento che ha scoperto di essere incinta.

Agli inizi, Ramon Palacios, il marito di Trini, non ha accettato di buon grado la notizia che sarebbe diventato nuovamente padre, ritenendo di essere troppo vecchio per crescere un'altra figlia. In seguito, però, l'uomo si è convinto a restare vicino alla moglie fino al parto, momento in cui sorgeranno, purtroppo, delle complicazioni che costringeranno Trini a sottoporsi ad un taglio cesareo per salvare la sua vita e quella della sua bambina. La nascita della bimba, inizialmente, è sembrata essere andata a buon fine: finalmente Trini è riuscita a dare alla luce la sua amata figlia alla quale è stato dato il nome di Milagros. A causa dell'abbondante perdita di sangue, dell'insufficienza respiratoria e della probabilità di poter andare incontro ad un ictus, il medico della donna le raccomanderà di rimanere in assoluto riposo per un lungo periodo di tempo, durante il quale verrà aiutata dall'amica di sempre Celia.

Una Vita, puntate spagnole: Celia è responsabile della morte di Trini?

Nei giorni successivi al parto, Celia mostrerà un atteggiamento alquanto strano e ossessivo, alimentato dalla convinzione che Trini non sia in grado di crescere e di prendersi cura di Milagros. L'amica inizierà ad avere delle affezioni morbose nei confronti della bambina, tanto da farla vedere alla madre solo per brevi momenti. Una mattina Trini, presa dal desiderio materno di tenere la piccola in braccio, si alzerà dal letto, ma in quegli istanti la donna accuserà un grave malessere dovuto ad una improvvisa crisi respiratoria. Trini, purtroppo, morirà in presenza dell'amica Celia. Non è ancora chiaro, per i telespettatori spagnoli, se l'amica tanto fidata abbia somministrato o meno il farmaco salvavita di Trini. La Hermoso nasconde qualche oscuro segreto legato alla morte della neomamma?