Annuncio

Annuncio

Lo scorso venerdì è andata in onda il primo appuntamento serale di Uomini e donne, che ha visto l'ormai ex-tronista Teresa Langella scegliere il corteggiatore Andrea Dal Corso, dal quale però ha ricevuto un 'no', che il veneto ha comunicato a quest'ultima indirettamente, riferendolo al padre della ragazza. L'opinionista Gianni Sperti sembrerebbe essere rimasto fortemente dispiaciuto per quanto è accaduto a Teresa nel corso della registrazione della sua scelta e ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni online destinate all'ex-pupilla di Maria De Filippi.

Gianni e il post per Teresa Langella che intenerisce la rete

L'opinionista di Uomini e Donne tiene molto a Teresa Langella e ha difeso quest'ultima dentro e fuori il contesto del dating-show di Maria De Filippi.

Annuncio

In occasione della registrazione della scelta di Teresa, Gianni Sperti aveva notato come la ragazza fosse visibilmente in difficoltà nell'intrattenere gli invitati alla sua festa, perché incerta sul 'sì' da parte di Andrea Dal Corso. “Un abbraccio – esordisce così il ballerino –. Quello di cui avevi bisogno era proprio di un abbraccio. Eri sola in mezzo alla sala con tutti gli ospiti e ti sentivi responsabile, delusa, senza sapere cosa fare e soprattutto cosa pensare”, queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni che ha rilasciato l'opinionista di Uomini e Donne nella didascalia di un post contenente la foto che lo immortala in un tenero abbraccio con Teresa Langella.

Gianni, tra le righe riportate nel suo summenzionato stato pubblicato su Instagram, ha tenuto a riferire ai suoi followers che ritiene Teresa sia stata, nel bene e nel male, protagonista di un bellissimo percorso vissuto nel dating-show di Maria De Filippi.

Annuncio

I migliori video del giorno

Atteso il confronto a tre ad Uomini e Donne

Stando alle ultime anticipazioni televisive riportate in rete, molto presto verrà mandato in onda il confronto a tre registrato nello studio televisivo del programma di Maria De Filippi, che vedrà protagonisti in tv l'ex-tronista Teresa Langella e i suoi ormai ex-corteggiatori Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso.

Secondo quanto è trapelato online nelle ultime ore, Andrea Dal Corso avrebbe avuto un acceso confronto con la tronista dalla bellezza mediterranea. Al momento, i diretti interessati non hanno anticipato nulla circa il tanto atteso confronto che li vedrà nuovamente protagonisti ad Uomini e Donne.