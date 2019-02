Annuncio

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane continuano a concedere ampio spazio alle conseguenze della "morte" di Beth Avalon Spencer. A causa degli intrighi di Reese Buckingham, la piccola è stata adottata a distanza di pochi giorni da Steffy, del tutto ignara di stringere tra le proprie braccia la figlia biologica di Liam e di Hope. E se da un lato questo grande segreto potrebbe essere destinato a durare a lungo, dato che Zoe deciderà di tacere per proteggere il padre, dall'altro Hope vivrà dei sentimenti contrastanti nei confronti della neonata e di Steffy. Proprio colei che non si era fatta scrupoli nel separare Liam da Steffy, che all'epoca ancora incinta, comincerà a pensare che il marito sarebbe molto più felice al fianco di Kelly e della piccola Phoebe, che lui considera una figlia a tutti gli effetti (senza sapere che in realtà si tratta proprio del sangue del suo sangue).

Il pensiero che le bambine abbiano bisogno di un padre e lui a sua volta sia più felice con le due creature, spingerà Hope a fare delle riflessioni non troppo positive nei confronti del suo matrimonio.

Beautiful anticipazioni: Hope spinge Liam da Steffy

I telespettatori italiani di Beautiful resteranno sorpresi nell'apprendere le novità sull'unione di Hope e Liam in arrivo dagli Stati Uniti. Proprio la giovane Logan, che per mesi ha cercato di convincere l'ex marito a concederle una possibilità nonostante fosse in attesa di una bambina da Steffy, si renderà conto di avere commesso un grave errore. La "morte" di Beth le ha aperto gli occhi, facendole capire che lei non è nata per diventare mamma.

Ma Liam non dovrà patire le sue stesse pene, motivo per cui Hope lo spingerà a trascorrere più tempo possibile insieme a Steffy e alle due bambine. Sarà proprio la giovane Logan a rivelare i propri pensieri alla madre, spiegandole le ragioni per le quali ha consigliato al marito di recarsi dalla sua ex moglie. Affermerà di sentire che le piccole hanno bisogno di lui e che Liam grazie a loro potrà avere la famiglia che ha sempre desiderato. Brooke tenterà di convincere la figlia del proprio errore, dicendole di concentrarsi sul matrimonio e sui figli che in futuro potrà avere con lo Spencer. Ma tali consigli non sembreranno avere i risultati sperati.

Puntate americane Beautiful: Hope si sente in colpa

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful, Hope rivelerà a Brooke di sentirsi in colpa per avere diviso in passato Liam da Steffy.

Le sue parole risultano a dir poco fuori luogo per i telespettatori italiani della soap che proprio in questo periodo stanno assistendo ai preparativi delle nozze di Hope e Liam, che potrebbero essere celebrate poche settimane prima del parto di Steffy. E mentre la Logan rifletterà sul futuro del suo matrimonio, che potrebbe arrivare molto presto al capolinea, Liam in effetti si recherà dalla sua ex moglie appena in tempo per aiutarla a gestire le due bambine. La Forrester lo ringrazierà e lui ammetterà di essere sempre pronto a darle una mano. L'avvicinamento dell'ex coppia appare giorno dopo giorno sempre più evidente, sebbene difficilmente i fan potranno assistere ad un ritorno di fiamma in tempi brevi. Ricordiamo che l'attrice Jacqueline MacInnes Wood, che presta il volto a Steffy, si trova al nono mese di gravidanza e potrebbe allontanarsi per qualche tempo dalle scene proprio per dedicarsi al bebè in arrivo.