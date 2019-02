Annuncio

Torna l'appuntamento con le novità su Una Vita, la telenovella spagnola che ogni giorno intrattiene quasi 3 milioni di telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni delle nuove puntate, in programma nei prossimi giorni, si soffermano su Elvira Valverde, interpretata da Laura Rozalen. La ragazza, infatti, prenderà una decisione sorprendente dopo aver rifiutato di tornare insieme a Simon.

Una Vita: Simon e Elvira si riavvicinano

I problemi di cuore di Elvira saranno al centro della trama di Una vita in onda nelle prossime settimane su Canale 5. La figlia del colonnello Arturo, infatti, deciderà di farsi suora dopo aver chiuso per sempre la storia con Simon Gayarre.

Tutto inizierà quando il colonnello Arturo Valverde sfiderà a duello il figlio di Leandro e Juliana.

L'uomo, infatti, accuserà il ragazzo di aver disonorato il nome della figlia dopo averla baciata. Purtroppo, durante il duello Arturo Valverde avrà la peggio, tanto da ricevere una fucilata in pieno petto. L'anziano, a questo punto, sarà trasportato in ospedale, dove i medici si adopereranno per salvargli la vita, mentre Elvira non si staccherà un attimo dal suo capezzale. Simon (Jordi Coll), intanto, non se la sentirà di abbandonare la giovane in clinica, tanto da trascorrere con lei moltissimo tempo. In questa triste circostanza, i due giovani si avvicineranno sempre di più, mentre Elvira avrà addirittura una crisi di coscienza nei confronti di Adela.

Una Vita, anticipazioni: Elvira vuole entrare in convento, Simon contrariato

Le trame di Una Vita svelano che la figlia del colonnello respingerà con fermezza le avance del figlio della Soler, il quale invece dichiarerà di essere disposto a troncare il matrimonio pur di stare con lei.

Inoltre, dimostrerà al padre di essere diventata una persona serie e rispettabile, tanto da pensare di offrire la sua vita a Dio. Per questo motivo trascorrerà alcuni giorni in convento, grazie alla complicità di Victor. Ma Gayarre non si arrenderà facilmente alle intenzioni della ragazza di prendere i voti, tanto da convincerla a cambiare idea.

Possiamo anticipare che la coppia non riuscirà a tenere a bada il loro sentimento, tanto da baciarsi in ospedale durante una visita al colonnello Valverde. Un bacio che sarà spiato da Adela, la quale capirà che tra di loro è in corso un ritorno di fiamma. Come evolverà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi.