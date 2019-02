Annuncio

La puntata odierna di Uomini e donne è stata davvero molto movimentata. A surriscaldare gli animi è stata, soprattutto, la nuova corteggiatrice di Luigi Mastroianni, Valentina. La ragazza, infatti, è molto appariscente e molto attraente. Il tronista, ovviamente, non ha potuto fare a meno di notarla e, per questo motivo, ha deciso di trascorrere con lei un'esterna di ben 7 ore. Luigi ha spiegato che avrebbe voluto trascorrere la notte con lei ma la redazione di Uomini e Donne lo ha vietato.

Luigi Mastroianni, estremamente deluso dalle sue corteggiatrici, le mortifica in esterna

Come di consueto, il giovedì va in onda l'appuntamento con il trono classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha iniziato da Teresa: la ragazza è la più prossima alla scelta.

Sarà la prima, infatti, a recarsi in villa per concludere la sua esperienza. Il trono di Teresa è stato alquanto movimentato ma, l'argomento che ha infuocato particolarmente lo studio è accaduto dopo. successivamente, infatti, la padrona di casa ha dato la parola a Luigi, il quale la scorsa puntata non ha avuto tempo.

Il ragazzo si trova in una situazione alquanto difficile dal momento che, il giorno della scelta si sta avvicinando, ma la confusione che ha nella testa è alle stelle. Luigi, infatti, ha dato luogo ad una prima esterna con le sue tre corteggiatrici, in cui le ha mortificate pesantemente, spingendo addirittura Giorgia a piangere. Il tronista le ha accusate di essere delle mummie e di non dimostrare minimamente il loro interesse e la loro personalità.

Gli animi si surriscaldano durante l'esterna tra Luigi e Valentina

Subito dopo, Maria De Filippi ha informato le ragazze che il tronista avesse deciso di trascorrere un'esterna molto lunga con una nuova corteggiatrice, Valentina. Luigi, infatti, ha scelto di trascorrere ben 7 ore in compagnia della nuova arrivata all'interno di una casetta messa a disposizione dalla redazione. I due hanno avuto modo di parlare e di conoscersi molto a fondo. Nel corso dell'esterna Mastroianni ha fatto una confessione che ha lasciato tutti spiazzati: il ragazzo ha ammesso di aver chiesto alla redazione di trascorrere la notte con Valentina. La produzione del talk show ha, ovviamente, vietato che ciò accadesse.

Valentina, nell'apprendere tali dichiarazioni, si è detta sconcertata dal momento che non avrebbe mai accettato. Ad ogni modo, l'esterna è proseguita alla grande. Luigi si è mostrato molto attratto dalla bellezza di Valentina e, specie dopo aver dato un'occhiata al suo profilo Instagram e aver scoperto il genere di foto che pubblica, gli animi si sono infuocati parecchio.