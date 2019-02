Annuncio

Annuncio

Stasera andrà in scena la terza serata della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo l'appuntamento di ieri che ha visto l'avanzamento in classifica di Achille Lauro, Arisa, Loredana Bertè e Daniele Silvestri, questa sera avremo l'opportunità di vedere gli altri dodici big in gara. Ecco l'elenco degli artisti: Enrico Nigiotti, Ultimo, Irama, Simone Cristicchi, Motta, Livio Cori e Nino D'Angelo, Mahmood, Anna Tatangelo, Francesco Renga, Patty Pravo e Briga, Boomdabash e i The Zen Circus.

Il metodo di votazione sarà il medesimo di ieri: il 40% del voto totale sarà affidato al televoto, il 30% alla giuria demoscopica e il restante 30% al voto della Sala Stampa. A fine serata conosceremo l'andamento della classifica parziale, non verrà mostrato l'ordine ufficiale, ma gli artisti verranno suddivisi in tre zone: la alta, l'intermedia e la bassa.

Annuncio

Non solo gara, la serata sarà condita anche da tantissimi ospiti. Tra quelli musicali troviamo Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, il duo d'eccezione composto da Raf e Umberto Tozzi e Ornella Vanoni. Salirà sul palco anche il conduttore di Sanremo Giovani Fabio Rovazzi, la protagonista del film biografico ispirato alla vita di Mia Martini Serena Rossi e il comico Paolo Cevoli.

Per scoprire tutti gli aggiornamenti sulla serata, non vi resta che seguire la diretta, minuto per minuto, qui su Blasting News.