Anche Luigi Mastroianni ha fatto la sua scelta a Uomini e donne. Nella serata di ieri è stata registrata la festa di fidanzamento del 23enne siciliano, e fin da subito hanno cominciato a circolare diversi rumors circa il nome della fortunata indicata dal tronista.

Ricordiamo che Luigi aveva scelto di portare in villa Irene Capuano e Valentina Galli, e pare che al termine delle riprese della puntata speciale del dating-show di Maria De Filippi la sua preferenza sia ricaduta su Irene.

Luigi Mastroianni ha scelto Irene Capuano

Luigi Mastroianni avrebbe scelto Irene Capuano. L'indiscrezione è stata lanciata da "Il Vicolo delle News", che ha anche aggiunto che la corteggiatrice avrebbe detto di sì al tronista, sancendo così il lieto fine al percorso del catanese che, durante la scorsa edizione di Uomini e Donne, era stato a sua volta la scelta di Sara Affi Fella, salvo poi essere lasciato nel giro di poche settimane.

In seguito a questa delusione era stato contattato proprio dalla redazione del programma di Maria De Filippi per trovare un pronto riscatto sul trono. E così, dopo un bel po' di mesi, finalmente il disc-jockey 23enne è riuscito a capire chi potesse essere la sua compagna di vita. C'è da sottolineare che, alla luce di quanto emerso nelle ultime settimane, la preferenza di Mastroianni per Irene sembrava piuttosto scontata.

Luigi Mastroianni, così, va ad unirsi agli altri "colleghi" che di recente hanno portato a termine le rispettive esperienze a Uomini e Donne. Teresa Langella aveva scelto Andrea Dal Corso che, però, ha rifiutato la proposta della giovane attrice; Lorenzo Riccardi, invece, ha ottenuto un bel sì da Claudia Dionigi.

La decisione finale (come quella di Luigi) di Ivan Gonzalez non è andata ancora in onda ma, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere ricaduta su Sonia Pattarino.

Scelta anche per Ivan

Nelle ultime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne, Mastroianni aveva più volte litigato con Irene, con la quale fin da subito c'era stato un rapporto piuttosto burrascoso. La situazione era diventata ancor più tesa quando tra le corteggiatrici del giovane siciliano era giunta Valentina Galli, che nel giro di poche settimane era riuscita a diventare la principale antagonista della Capuano, meritandosi anche la convocazione in villa per la scelta definitiva.

Ad ogni modo, alla fine senza troppe sorprese l'ha spuntata proprio Irene: secondo una parte del pubblico, la 20enne potrebbe facilmente ripercorrere le orme di Giulia De Lellis.

Anche Luigi, in alcune puntate del dating-show, aveva accusato la ragazza di essere interessata esclusivamente a diventare una influencer di successo proprio come la fidanzata di Irama. La scelta del tronista etneo dovrebbe andare in onda venerdì 1° marzo in prima serata insieme a quella di Ivan Gonzalez.

A proposito del modello spagnolo, lunedì è stata registrata anche la sua scelta che - sempre secondo "Il Vicolo delle News" - sarebbe ricaduta sulla 31enne sarda Sonia Pattarino. La giovane di Sassari l'avrebbe spuntata su Natalia Paragoni che, ad ogni modo, potrebbe ben presto consolarsi diventando una nuova corteggiatrice di Andrea Zelletta. Probabilmente Ivan deve aver pensato che, scegliendo la Paragoni, avrebbe rischiato un no, giacché la modella non sembrava molto convinta dei sentimenti che provava per lui.

A questo punto, terminato questo primo ciclo di scelte, verrà dato spazio ai nuovi tronisti Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià, e chissà che prossimamente non ne arrivi anche un quarto.