Mancano pochi giorni al terzo e ultimo appuntamento dello Speciale di Uomini e donne dedicato alle scelte di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzales. La puntata andrà in onda venerdì 1 marzo in prima serata su Canale 5 e molti fan di Maria De Filippi sono in trepida attesa per conoscere le scelte dei due tronisti e soprattutto sapere se ci sia stato il tanto atteso lieto fine. Le registrazioni al castello sono avvenute in questi giorni e sono già trapelate alcune indiscrezioni su come siano andate le cose. Stando a quanto pubblicato in rete sembra che Luigi abbia scelto Irene Capuano, mentre il modello spagnolo pare abbia optato per Sonia.

Speciale U&D terza puntata: Luigi avrebbe scelto Irene Capuano che avrebbe risposto 'sì'

La registrazione della scelta finale di Luigi è stata registrata nella serata di ieri martedì 26 febbraio, e già sul web circolano le prime indiscrezioni su cosa sia accaduto nel castello umbro, location della festa di fidanzamento finale.

Da quanto si apprende, il tronista siciliano, dopo essere stato combattuto tra Irene e Valentina, alla fine sembra aver optato proprio per la giovane romana Irene, con la quale ha iniziato il suo percorso a Uomini e Donne. L'ultima arrivata Valentina, nonostante abbia letteralmente mandato in crisi il tronista, non è riuscita quindi a convincerlo fino in fondo ed ha quindi dovuto abbandonare con un pugno di mosche in mano. Sempre secondo quanto pubblicato sul sito 'VicolodelleNews', si apprende che Irene sarebbe giunta al castello, rispondendo quindi 'sì' a Luigi e dando il via ai festeggiamenti. Altri rumors parlano anche di una festa molto emozionate, in cui anche gli ospiti hanno trattenuto a stento le lacrime.

Tutto quanto comunque verrà confermato o smentito solo con la messa in onda della terza e ultima puntata di venerdì 1 marzo 2019.

Uomini e Donne, spoiler 1 marzo: Ivan avrebbe scelto Sonia

Supponendo che per Luigi e Irene ci sia stato un lieto fine, sembra che anche per Ivan Gonzales le cose siano andate per il meglio. Gli spoiler sulla registrazione avvenuta lo scorso lunedì ci svelano che il modello spagnolo, arrivato in villa con Natalia e Sonia, alla fine abbia scelto proprio quest'ultima. La 31enne sarda, nell'ultimo periodo, aveva molto criticato l'atteggiamento del tronista, ma a quanto pare, alla fine la scelta sarebbe comunque ricaduta su di lei, la quale avrebbe risposto 'sì'. Quindi se le anticipazioni sul web non sono errate, sarebbe un altro lieto fine che segue quello della settimana scorsa tra Lorenzo e Claudia.

Unico neo il clamoroso rifiuto di Andrea a Teresa Langella nel corso della prima puntata di Uomini e Donne.