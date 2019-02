Annuncio

E' giunta al capolinea la storia d'amore tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi dopo mesi di crisi. I due ex protagonisti di Uomini e donne e Temptation Island Vip si sono dunque lasciati e a renderlo noto sono stati loro stessi sui loro rispettivi profili Instagram nei quali, con rammarico, hanno spiegato le loro motivazioni chiedendo ai fan rispetto per il momento difficile che stanno attraversando.

Uomini e donne, è finita la storia d'amore tra Nilufar e Giordano

Finisce dunque la storia d'amore nata meno di un anno a Uomini e donne tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Dopo alcuni mesi di crisi in cui si rincorrevano le voci di una presunta rottura, sembrava che tra i due fosse tornato il sereno, grazie anche a degli scatti pubblicati sui social che li ritraevano insieme sulla neve a Cortina.

La riappacificazione che faceva ben sperare i fan si è rivelata, però, un fuoco di paglia in quanto è stato proprio Giordano, qualche ora fa, a dare l'annuncio ufficiale della rottura tramite una Instagram Stories. Nella pubblicazione Mazzocchi spiega che la loro separazione è giunta dopo essersi resi conto di essere persone troppo diverse. Le frequenti litigate non hanno fatto vivere il loro rapporto in serenità, motivo per quale, seppur con rammarico, i due fidanzati hanno deciso di dirsi addio. Giordano ringraziando tutti coloro che sono stati vicini alla coppia chiede, inoltre, rispetto per il momento difficile che entrambi stanno attraversando.

Dopo Giordano anche Nilufar conferma l'addio: 'Troppo diversi'

Dopo le parole di Giordano Mazzocchi, è arrivato puntuale anche il commento di Nilufar, la quale ha ribadito sempre su Instagram il concetto espresso dall'ex compagno.

'Siamo persone molto diverse, ci abbiamo provato ma non è andata' dice la giovane che ha voluto condividere quanto sta accadendo con le migliaia di fan che la seguono dai tempi del trono di Uomini e donne. Di pochi mesi fa è la partecipazione dell'ex coppia a Temptation Island, il reality dei sentimenti in cui avevano messo alla prova la forza del loro amore uscendone indenni. Le incompatibilità caratteriali, dunque, secondo quanto riportato dai due sui social, si sono rivelate ostacoli insormontabili. Ora i numerosi fan dei due ex protagonisti di Uomini e donne si chiedono se tra loro sia finita definitivamente o se ci sia ancora margine di recuperare una storia che ha fatto sognare ed appassionare il pubblico del dating show di Maria De Filippi.