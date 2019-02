Annuncio

Le numerose polemiche che hanno contraddistinto l’edizione 2019 del Festival di Sanremo non accennano ancora a placarsi. Polemiche che provengono principalmente da alcuni dei cantanti che vi hanno concorso e che hanno coinvolto artisti del calibro anche di Loredana Bertè e Patty Pravo. Ma oltre a loro, tra questi c’è stato Ultimo che, come tutti ben sanno, non ha affatto gradito la seconda piazza nella classifica generale definitiva, dal momento che se si fosse escluso il voto della stampa e della giuria, quest’edizione sarebbe stato lui ad aggiudicarsela, al posto dell’autore di 'Soldi', ossia Mahmood. Molti telespettatori infatti si sono schierati dalla parte di Ultimo, difendendo le sue ragioni e posizioni.

Ma Ultimo comunque, su questa faccenda, non ne ha voluto più saperne. Ma rimarrebbe in sospeso ancora un punto interrogativo. Pare infatti che la giuria giovani del Festival di Sanremo non sia ancora riuscita a 'intercettare' Ultimo affinché possa consegnargli il premio da loro assegnato.

Il responsabile della giuria avrebbe contattato via mail la casa discografica di Ultimo

Un componente della giuria giovani perciò in questi giorni si è fatto avanti, registrando e pubblicando un video su internet rivolgendo un appello ad Ultimo affinché possa ritirare il premio che gli spetta. Pare che lo stesso ragazzo della giuria giovani (composta da 80 adolescenti) abbia inviato anche una mail alla casa discografica del cantante, la Honiro Label, proprio per cercare di sollecitare una risposta.

La Honiro Label avrebbe replicato all’adolescente che sarebbe più facile e conveniente per tutti che la giuria giovani provvedesse a spedire il premio all’indirizzo della casa discografica, in modo che poi quest’ultima glielo consegni personalmente ad Ultimo.

Ma il il ragazzo ha tenuto a precisare che ciò non sarebbe sufficiente dal momento che i giovani della giuria ci terrebbero ad incontrare Ultimo di persona per consegnargli il premio. Alla fine i ragazzi della giuria, rimasti comunque estremamente delusi dall’atteggiamento manifestato da Ultimo, hanno dichiarato che sperano fortemente che Ultimo non abbia potuto ritirare il premio per mancanza di tempo.

Tuttavia la giuria giovani del Festival di Sanremo si è anche resa disponibile a portaglielo di persona, qualora Ultimo proprio non possa.

Vedremo alla fine come si risolverà quest’altra faccenda.