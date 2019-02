Annuncio

La puntata serale di Uomini e donne dedicata alla scelta di Teresa Langella è finalmente andata in onda ieri 15 febbraio su Canale 5. Dopo giorni di indiscrezioni e ipotesi più o meno veritiere, i telespettatori del dating show ideato da Maria De Filippi hanno assistito al weekend in villa trascorso dalla tronista in compagnia dei suoi corteggiatori Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. Entrambi si sono giocati le loro carte per convincere la Langella a prendere una decisione in loro favore, fino a quando in effetti lei ha optato per Andrea Dal Corso. Un deluso Antonio ha appreso, con inevitabile tristezza, tale definitiva scelta, dopodiché i riflettori si sono spostati sul castello dove ha avuto luogo la festa di fidanzamento.

E qui, in un susseguirsi di speranze e delusioni, la tronista campana ha atteso a lungo l'arrivo del suo corteggiatore. Andrea, però, a conferma di rumors sempre più insistenti diffusosi negli ultimi giorni, non si è presentato, rifiutando di fatto di diventare il fidanzato ufficiale di Teresa.

Speciale Uomini e donne - La scelta: Andrea risponde 'no'

Il percorso di Teresa Langella non è stato facile a Uomini e donne, dove più volte ha deluso e fatto arrabbiare sia Antonio Moriconi che Andrea Dal Corso. Proprio quest'ultimo, nel corso della puntate pomeridiane della scorsa settimana, aveva minacciato di non presentarsi in villa dopo il bacio scambiato dalla tronista con il maestro di sci. Poi, però, in villa il veneto è arrivato, vivendo anche con Teresa dei momenti molto intensi, che hanno spinto la 27enne a decidere in suoi favore.

Ma, a quanto pare, né il percorso degli ultimi mesi né le ultime dichiarazioni della Langella sono bastate per convincere l'imprenditore vinicolo a rispondere 'sì'. Nel castello medievale, in presenza degli ospiti e dei parenti, Teresa ha atteso a lungo l'arrivo di Andrea: le tende si sono alzate e lei per diversi minuti si è detta certa che lui si sarebbe presentato. Poi la protagonista della serata si è resa conto di essersi illusa. Andrea le ha quindi fatto recapitare una lettera chiedendole un incontro faccia a faccia in camera, ma lei ha rifiutato dopo avere precisato: "Ho già atteso troppo. Ho investito tutti i sentimenti, sono arrivata fino in fondo. Non ho niente da rimproverarmi". È quindi scoppiata in lungo pianto.

La spiegazione di Andrea Dal Corso

Andrea Dal Corso non è tornato indietro sui suoi passi dopo il 'no' a Teresa Langella. Il resoconto della puntata serale di Uomini e donne di ieri conferma la sua decisione di non proseguire la frequentazione con lei dopo che le telecamere del dating show si sono spente. Il primo ad apprendere questa notizia era stato il padre della tronista pochi minuti prima della festa di fidanzamento. I due si erano visti e qui Dal Corso aveva spiegato: "Abbiamo avuto un colloquio insieme, mi hai fatto pensare. Ad oggi penso che le tue e sue aspettative siano in contrasto con i miei sentimenti ora. La ragione predomina sul sentimento". Inevitabile la dura risposta della Langella, secondo la quale Dal Corso non ha mai provato del sincero interesse nei suoi confronti. A suo dire, lui ha voluto soltanto perdere tempo e divertirsi. Affidandosi al suo profilo Instagram, comunque, la tronista non si è detta pentita della scelta fatta in quanto è stata presa con il cuore nonostante l'esito negativo.