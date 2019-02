Annuncio

Non accennano a placarsi le polemiche relative alla classifica finale della 69esima edizione del Festival di Sanremo, che ha visto al primo posto Mahmood con il brano "Soldi". Il secondo classificato e il più votato dal televoto Ultimo, non si è presentato nella diretta di questo pomeriggio di Domenica In dedicata alla kermesse sanremese. La defezione del giovane cantante arriva dopo il battibecco avvenuto con i giornalisti durante la conferenza stampa di chiusura del Festival ed in cui Ultimo è apparso particolarmente nervoso.

Ultimo diserta Domenica In

La puntata di Domenica In del 10 febbraio è stata dedicata a Sanremo 2019, un modo per celebrare con il pubblico i 24 artisti e le loro canzoni.

Peccato che Mara Venier è stata costretta a comunicare ai telespettatori alcune defezioni eccellenti, tra cui quella di Ultimo, secondo classificato di questa 69esima edizione della kermesse canora. Stando a quanto dichiarato dalla conduttrice, il giovane avrebbe abbandonato Sanremo nella notte, subito dopo il litigio avvenuto in sala stampa con alcuni giornalisti. Per chi non ne fosse a conoscenza, Ultimo è stato protagonista di un battibecco durante la conferenza stampa di chiusura del Festival e durante la quale è stato ripreso per aver dato del "ragazzo" al vincitore Mahmood. Un atteggiamento ritenuto da tanti 'scontroso e altezzoso' che non è piaciuto ad alcuni giornalisti e che ha dato il via allo scontro culminato con il ritorno a casa del cantante subito dopo le interviste di rito.

Sanremo 2019, delusione di Ultimo: non si presenta da Mara Venier

Molti ospiti di Mara Venier hanno difeso Ultimo dando la colpa di quanto successo in sala stampa anche alla stanchezza mentre altri hanno accusato il giovane di essere un po' troppo pieno di sé e di non aver accettato la sconfitta. Presente nel talk domenicale di Rai 1 invece il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood che ha ricantato il brano "Soldi". Assenti anche Loredana Bertè e il trio Il Volo, questi ultimi a causa di un impegno in Germania preso in precedenza. Evidentemente la delusione di Ultimo è grande, dato che, per tutta la settimana, il suo brano è stato in testa alle classifiche dei singoli più venduti su I-Tunes. Le giurie tecniche hanno penalizzato il suo brano in favore di quello di Mahmood e non gli hanno permesso di arrivare alla vittoria.

Il giovane quindi, amareggiato e nervoso per tutto ciò che è accaduto, probabilmente ha preferito dare buca alla Venier ed evitare un nuovo confronto con i giornalisti.