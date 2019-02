Annuncio

Le trame delle puntate della soap Una vita che andranno in onda nella penisola iberica fino al 22 febbraio, sono molto avvincenti. Protagonisti delle stesse sono Telmo e Lucia, che festeggia la maggiore età insieme al vero amore della sua vita. Mentre Telmo continua a cercare di capire il ruolo di Espineira nella morte di Frate Guillermo, Ramon per la prima volta, si avvicina alla sua piccola Milagros. Sembra che l'uomo stia finalmente iniziando a riprendersi dalla morte di Trini. Intanto Inigo riceve notizie da Andrés che gli dà quattro giorni di tempo per pagare il suo debito. Leonor si offre di mediare con la madre Rosina per lasciare i soldi all'uomo ma il cioccolatiere non accetta perchè lo ritiene troppo pericoloso. Nel frattempo, grazie a Marcelina, si scopre che Fulgencia è tornata nel suo paese d'origine.

Inigo riceve notizie di Andrés

Samuel non ha il coraggio di uccidere la figlia del politico che ha contratto e non pagato un debito con Jimeno Borras.

Lucia festeggia il suo compleanno

Arriva il compleanno di Lucia che diventa maggiorenne.

La ragazza riceve da Felipe il permesso di dare un ricevimento alla Deliciosa. Parlando con Telmo, ella gli confida di avere un piano per mettere al sicuro i soldi della sua eredità. L'avvocato chiede alla moglie di aiutare la cugina nei preparativi per la sua festa ma Celia sembra non avere altro interesse che Milagros.

Anche Ramon si rende conto che la Alvarez Hermoso ha una strana ossessione per sua figlia. Lucia invita anche la stampa al suo compleanno per mettere a tacere i pettegolezzi che i giornalisti corrotti da Samuel in precedenza, avevano scritto su di lei e Telmo.

Telmo chiede consiglio a Padre Bartolomeo per proteggere i soldi di Lucia

Al compleanno di Lucia, Telmo parla con Padre Bartolomeo per avere qualche consiglio su come mettere al sicuro l'eredità di Lucia.

Egli gli propone di creare una fondazione benefica a nome della ragazza.

Telmo espone poi a Padre Bartolomeo un piano per smascherare definitivamente Espineira.

Intanto, mentre Leonor e Inigo cercano di placare Tito, egli esce e va invece in cerca dei rapitori di Flora. Sulla sua strada, l'ex pugile, viene bloccato e pestato dagli uomini di Andrés.