Annuncio

Annuncio

Proseguono le avventure dei protagonisti di 'Un Posto Al Sole', che ha sempre la capacità di regalare nuove storie ricche di emozioni ai milioni di telespettatori italiani che seguono la soap. L'attenzione principale nelle prossime puntate verrà rivolta intorno al personaggio di Alex, sempre più centrale nelle trame di Upas. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno dal 4 all'8 marzo raccontano che scoppierà una discussione tra Salvatore e Mariella, dopo che la donna manifesterà il desiderio di raccontare la verità al Del Bue in merito alla paternità del suo bambino. Serena sarà importunata dalla cugina, desiderosa di mettere le mani sull’eredità del padre e non saprà in che modo gestire la situazione.

Annuncio

Ciro starà vicino alla famiglia Boschi, che sta attraversando un periodo difficile; Franco è stato infatti portato in ospedale dopo aver subito una violenta aggressione da parte degli uomini di Prisco.

Ciro inizia a fare delle indagini per scoprire il coinvolgimento di Prisco nell'aggressione

Momenti di comicità saranno regalati da Vittorio, impegnato nel ruolo di finto fidanzato di Alex, avendo organizzato una farsa per sperare in un ritorno di fiamma con Anita. Alex non saprà quale vestito indossare in vista della festa carnevalesca organizzata al Crazy, ma Vittorio le darà il giusto supporto per risolvere il problema. Mariella nel frattempo, si renderà conto che tenere il segreto sulla paternità di Guido sarà molto complicato, sebbene Cerruti le ricordi l'impossibilità di costruire una famiglia perfetta.

Annuncio

I migliori video del giorno

Franco, una volta uscito dall'ospedale, avrà difficoltà a camminare ma, nonostante ciò, si metterà in azione per aiutare Angela che si ritroverà con un grave problema all'auto. Ciro s'impegnerà per effettuare delle indagini approfondite seguendo i movimenti di Prisco, per capire se sia stato proprio lui il mandante dell'aggressione.

La madre di Rossella si stupisce di Alex

Nel frattempo, la signora Picardi cercherà un equilibrio nella sua vita mentre Ornella inizierà ad avere un complesso periodo di crisi. Alex e Vittorio invece, dovranno riflettere su quanto avvenuto tra di loro e la ragazza tenterà invano di allontanarsi dal Del Bue. Arianna non abbandonerà un vecchio sogno, quello della maternità.

Annuncio

Infine Silvia (Luisa Amatucci), dopo essere stata spettatrice di una accesa discussione da Andrea e Arianna, si accorgerà di un lato nascosto dell'amica di Vittorio.