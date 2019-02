Annuncio

Annuncio

Le vicende della longeva soap opera di Rai 3 'Un posto al sole', nonostante il passare degli anni, riescono ad attirare l'attenzione di milioni di telespettatori italiani intenzionati a conoscere degli sviluppi dei personaggi. La speranza del pubblico è che il figlio di Guido possa innamorarsi diAlex, sebbene il radiofonico non abbia ancora dimenticato il suo amore nei confronti di Anita. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 marzo svelano inoltre che continueranno le incomprensioni tra Guido e Mariella. L'intromissione di Cerruti si rivelerà fondamentale per separare le strade dei due, sebbene l'Altieri sia stanca di mentire. Serena non troverà pace nella sua vita perché ricomparirà la cugina pronta, a scendere a patti con lei pur di ottenere una parte dell'eredità di Gigi Del Colle.

Annuncio

Niko preoccupato per la compagna, Franco andrà in aiuto di Angela

La moglie di Filippo dovrà gestire una situazione complessa legata all'eredità. Nel frattempo, sarà grande la preoccupazione per Franco. Quest'ultimo inizierà a fare i conti con le paure derivanti dalle possibili ritorsioni di Prisco, che potrebbero colpire Angela e la figlia Bianca. Ciro darà aiuto e supporto all'uomo, mettendo a rischio persino la sua vita; il ragazzo indagherà sullo strozzino per dimostrare il suo coinvolgimento nel pestaggio ai danni di Boschi. Alex, dal canto suo, dovrà sbrigarsi a scegliere l'abito da indossare poiché è sempre più vicino il giorno di Carnevale, ma Vittorio inviterà la ragazza alla calma.

Annuncio

I migliori video del giorno

Il ragazzo accompagnerà la finta fidanzata a trovare un vestito ma non riuscirà a far ingelosire Anita. Nel frattempo Franco affronterà una situazione difficile.

Arianna torna a pensare alla maternità

Il Boschi andrà in soccorso della moglie, rimasta con la macchina in panne, nonostante sia molto debilitato. Niko spingerà Susanna a diminuire il carico di responsabilità verso i suoi genitori, da poco separati. Il figlio di Giulia è certo che la fidanzata non abbia più la forza di affrontare la crisi che si è abbattuta sulla sua famiglia. Ornella, invece, che ha sempre dimostrati di essere una donna determinata, si troverà alle prese con un periodo difficile nella sua vita. Vedremo inoltre che Manlio tornerà a tormentare Adele, con l'intento di far tornare la donna sui propri passi.

Annuncio

Infine Arianna si deciderà a non abbandonare un vecchio sogno al quale non ha intenzione di rinunciare, ovvero diventare madre.