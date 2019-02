Annuncio

Le vicende dei protagonisti di 'Un posto al sole' riescono a intrattenere da oltre vent'anni i milioni di telespettatori italiani per i quali la soap rappresenta un appuntamento fisso. L'attenzione principale viene posta intorno al personaggio di Valerio, che continua ad avere dei ripensamenti in merito alla relazione con Elena. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo svelano che Elena, stanca degli alti e bassi nella storia con il Viscardi prenderà una decisione definitiva, mentre Marina soffre per lei. L'imprenditrice infatti vuole trovare un modo per tenere distante la donna da Valerio fino al momento in cui non avrà preso una decisione. Franco, dal canto suo, subisce un'aggressione che lo costringe a rinunciare alla serata con la figlia e viene portato in ospedale; l'uomo si dice sicuro della colpevolezza di Prisco.

Il Boschi non si dà pace dopo l'uscita dal carcere dell'uomo e teme che ci possano essere delle ripercussioni nei confronti di Angela e Bianca. Ciro si mostra pronto a dare un aiuto all'amico mentre Otello torna a Napoli dopo un breve periodo trascorso a Indica, portando delle novità inaspettate a Silvia e Michele.

Valerio sconvolto dalla notizia della partenza di Elena, Mariella riprende servizio

Nel frattempo Elena (Valentina Pace) vuole mettere fine alla relazione con Valerio; anche Simona prende una decisione importante, mentre Adele deve fare i conti con la difficoltà di trovare una casa in affitto, godendo però del sostegno di Giulia. Quest'ultima, sprona la consuocera a far valere i suoi diritti.

Renato, dal canto suo combina un pasticcio e dovrà vedersela con i sensi di colpa. Mariella (Antonella Prisco) invece, riprende servizio al comando dei vigili e torna a lavorare al fianco del comandante Del Bue. Il Viscardi rimane sconvolto di fronte alla notizia della partenza di Elena, al punto che decide di accorrere dalla figlia di Marina per chiederlr una seconda possibilità.

Guido dichiara il suo amore a Mariella, i dubbi di Serena

Intanto Renato racconta quanto successo a Raffaele, che decide di escogitare un piano per capire se Jimmy sia rimasto sconvolto dalla visione del film horror. Guido invece, dichiara amore a Mariella suscitando la felicità dell'Altieri, che non attendeva altra notizia, sebbene venga riportata alla realtà da Cerruti; infine Serena è alle prese con i dubbi a causa del possibile risultato del test del Dna.