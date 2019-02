Annuncio

Una vita, la fortunata soap scritta e diretta da Aurora Guerra, torna con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate dal 10 al 15 febbraio, rivelano che Arturo Valverde scoprirà Il Segreto di Susana e comincerà a tramare qualcosa, mentre Diego deciderà di non lasciare più Acacias e rivelerà a Blanca di non riuscire a vivere senza di lei. Rosina e Liberto dopo le incomprensioni dei giorni scorsi, si riappacificheranno.

Infine, Antoñito si metterà nuovamente nei guai a causa dell'affare con Belarmino.

Elvira e Adela hanno uno scontro

Le anticipazioni Una Vita dal 10 al 15 febbraio, rivelano che Diego deciderà di lasciare Acacias, mentre Blanca andrà contro le volontà di sua madre Ursula e chiederà ad Olga di restare.

Il piano ideato da Elvira per far restare Simon solo nel quartiere è andato male e allora la ragazza cercherà di vendicarsi chiedendo ad Adela se sa che Susana è la madre del Gayarre. Il giovane, in seguito, scoprirà dello scontro tra Elvira ed Adela ed andrà dalla Valverde per ordinarle di non rivelare a nessuno il segreto di Susana. Ursula deciderà di parlare alle vicine dell'abbandono di Olga, ma ovviamente racconterà loro una versione dei fatti molto diversa da quella reale. Antoñito accetterà la proposta di Belarmino e diventerà suo socio. L'uomo gli chiederà di incontrare da solo un consigliere del Comune e di presentare a lui il progetto per la costruzione dei monumenti in onore dei caduti. Rosina e Liberto finalmente riusciranno a mettere da parte le incomprensioni sorte nei giorni scorsi e si riappacificheranno.

Antoñito nasconderà a Lolita la nuova impresa che ha messo su con Belarmino. Blanca soffrirà molto per la partenza di Diego, e Samuel non potrà fare a meno di notarlo. Susana comincerà ad aver paura che Elvira pur di colpire Simon, possa arrivare a rivelare che lei è sua madre.

Lolita sospetta che Antoñito nasconda qualcosa

Blanca farà di tutto per dimenticare che Diego ha lasciato il quartiere e così inizierà a realizzare disegni di gioielli. Samuel cercherà un modo per risollevare il morale della consorte e così seguendo un consiglio di Liberto, le comprerà un regalo. Olga ha deciso di accettare la proposta di Blanca e resterà ad Acacias iniziando a vestirsi come una gentile signorina nonostante non abbia per nulla delle buone maniere. Antoñito incontrerà il consigliere comunale e riuscirà a conquistarlo grazie alla passione comune per la musica. Lolita che conosce bene il suo amato, inizierà a sospettare che le stia nascondendo qualcosa. Liberto e Rosina si renderanno conto che possono essere felici anche senza avere dei figli e questo perché si amano moltissimo.

Susana è consapevole che nel caso in cui Elvira rivelasse che lei e Simon sono madre e figlia, perderebbe di sicuro l’incarico del Vaticano, ma il ragazzo ed Adela le diranno che faranno qualsiasi cosa per evitare che ciò accada.

Arturo scopre il segreto di Susana

I signori ed i domestici compreranno a Servante un biglietto per Cuba, in modo tale che possa andare a trovare Paciencia, ma il portiere ha molta paura delle navi. Diego deciderà di non partire più e confesserà a Blanca di non riuscire a vivere senza di lei. Maria Luisa andrà a trovare Elvira per tirarle su il morale e quest'ultima le racconterà il motivo della lite con Simon, ovvero che Susana è sua madre. In seguito, le farà giurare di non rivelarlo a nessuno. Sfortunatamente per la Valverde, suo padre Arturo ha avuto modo di ascoltare la sua conversazione di nascosto scoprendo così il più grande segreto della Seler. Il militare, poi, darà l'impressione di stare pensando ad un piano per usare a suo favore questa informazione. Blanca a dispetto di quanto avrebbe voluto sentirsi dire Diego, gli chiederà di lasciare la città per provare a far funzionare il suo matrimonio con Samuel. In seguito la Dicenta junior temerà lo strano atteggiamento di Olga e ne parlerà con la sua amica Leonor. Servante proverà a partire, ma la paura della nave gli farà decidere di tornare indietro. La decisione del portiere, farà infuriare Ramon, il quale pretenderà la restituzione del denaro utilizzato per l'acquisto del biglietto. Il Vaticano sarà entusiasta del lavoro svolto da Susana, la quale riceverà grandi onori. Blanca vorrebbe aiutare sua sorella Olga e dirà a Samuel che potrebbero contattare uno specialista per lei.

Olga inizia ad imitare Blanca

Samuel deciderà di indagare sul passato di Olga e per farlo meglio, sarà disposto ad andare nel Bosco delle Dame insieme a Blanca. Olga, intanto, cercherà di somigliare in tutto e per tutto a Blanca e per farlo inizierà ad imitarla vestendosi e pettinandosi come lei. Maria Luisa dopo aver appreso che Simon e Susana sono madre e figlia, domanderà a Victor per quale motivo non le abbia rivelato di essere il nipote di Simon. Jacinto, il cugino di Casilda che aveva deciso di tornare al paese non essendo riuscito a conquistare Carmen, tornerà a sorpresa ad Acacias. Nel frattempo, Belarmino userà una nuova scusa per non andare all'appuntamento col consigliere del comune organizzato dal Palacios junior.