La scelta di Lorenzo Riccardi continua a destare le attenzioni dei telespettatori di Uomini e donne, emozionatisi venerdì scorso dinanzi al bacio e all'abbraccio del tronista con Claudia Dionigi. In molti si sono chiesti cosa sia accaduto dopo la registrazione della puntata - avvenuta ormai una decina di giorni fa - domandandosi soprattutto se i due giovani abbiano continuato a vedersi e a frequentarsi.

Il silenzio sui profili Instagram di entrambi nelle ore successive allo speciale serale del dating-show aveva fatto emergere qualche preoccupazione tra i fan. Finalmente, nella giornata di ieri, 24 febbraio, sia Claudia che Lorenzo sono tornati attivi sui social network, dimostrando di essere felici e convinti della decisione presa.

Non solo, i due neo-fidanzati hanno anche partecipato alla registrazione del Trono Classico che si è tenuta proprio domenica negli studi Elios di Roma. Durante le riprese, oltre ad un confronto con Giulia Cavaglià, i due giovani hanno parlato di quanto accaduto negli ultimi giorni, ammettendo di essere innamorati.

Il ritorno di Claudia e Lorenzo su Instagram

Il primo video di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi insieme è stato pubblicato qualche ora fa da Raffaella Mennoia. In una sua Instagram Stories, l'autrice di Uomini e Donne si trovava in compagnia della neo-coppia e ha affermato: "Guardate un po' con chi sono! Sono carini, stanno insieme, Lorenzo è un altro".Dopo queste affermazioni, la Dionigi ha voluto precisare: "Sta il sentimento!".

In un secondo momento, i due fidanzati hanno cominciato a pubblicare numerose foto e video sui rispettivi profili Instagram, rimasti quasi completamente inattivi nelle ultime settimane. Nei vari post si sono mostrati felici e sorridenti, confermando un rapporto caratterizzato dalla simpatia mostrata in tutto il percorso di Riccardi all'interno del dating-show. A tal proposito, Claudia ha pubblicato un filmato nel quale l'ex tronista appare intento a ballare e cantare poco dopo essersi svegliato al mattino. Da segnalare, inoltre, una frase apparsa come didascalia di una foto della scelta: "Tu che sei la risposta, senza chiedere niente".

Ospiti della registrazione del 24 febbraio

A confermare come, al momento, non ci siano nuvole all'orizzonte tra Claudia e Lorenzo, è arrivata anche la loro partecipazione alla registrazione di Uomini e Donne del 24 febbraio.

Giunta in studio, la neo-coppia ha parlato dei primi giorni trascorsi insieme, scambiandosi costanti battute. Lei ha ammesso di essere stanca perché lui la costringe a girare per tutto il giorno, mettendosi persino a ballare sul letto una mattina, poco dopo il risveglio.

Maria De Filippi è stata al gioco del divertente siparietto, rivolgendosi alla Dionigi: "Ma guarda chi ti sei presa…Chi ti è toccato". L'ex corteggiatrice ha risposto per le rime: "Marì, che croce m'hai dato". Tra un botta e risposta e l'altro, Riccardi ha confermato di essere innamorato, tranquillizzando la giovane di Latina in merito alle battute rivolte ad alcune corteggiatrici.

La registrazione è stata anche caratterizzata da un confronto tra Lorenzo e Giulia Cavaglià, al termine del quale a quest'ultima è stato proposto di diventare una nuova tronista. Lei ha accettato, sedendosi sull'ambita poltrona rossa.