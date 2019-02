Annuncio

Annuncio

Oggi pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono classico in cui vedremo, come ci riportano le anticipazioni, come stanno proseguendo i troni di Teresa e di Luigi. In particolare quest'ultimo, a poche settimane dalla scelta, sembra avere le idee ancora confuse e come vedremo, rimarrà folgorato da una nuova corteggiatrice, Valentina. Per Teresa invece si avvicina il momento della scelta tra Antonio e Andrea e da come sappiamo, sarà proprio lei la protagonista della prima puntata dello Speciale di Uomini e donne in onda in prima serata a partire dal 15 febbraio.

Trono classico, puntata del 7 febbraio: Luigi perde la testa per Valentina

Quanto in onda oggi 7 febbraio, a partire dalle 14,40 su canale 5, fa riferimento alle registrazioni di Uomini e donne avvenute lo scorso 17 gennaio.

Annuncio

Dalle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle news siamo a conoscenza del fatto che Luigi Mastroianni sembra aver fatto un passo indietro con Sonia, Giorgia e Irene, accusate dal tronista di non avere personalità, motivo per il quale ha accettato di uscire in esterna con una nuova corteggiatrice, Valentina, con la quale ha trascorso ben sette ore. Sembra che il tronista sia rimasto folgorato dalla nuova pretendente, destando la reazione delle altre tre ragazze. Un nuovo arrivo quello di Valentina che sembra rimescolare le carte in tavola a poche settimane dalla scelta del tronista.

Uomini e donne, anticipazioni: Teresa bacia Antonio, pronta per la scelta

Idee più chiare invece per Teresa Langella, la quale come sappiamo, sarà la protagonista della prima puntata dello Speciale di Uomini e donne che verrà trasmesso il 15 febbraio in prima serata su canale 5.

Annuncio

La giovane napoletana è arrivata al termine del suo percorso con due corteggiatori, Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi, con i quali in questi giorni ha passato dei giorni in Villa, poco prima di prendere la decisione finale. Nella puntata odierna del trono classico vedremo dunque le esterne con Andrea e Antonio e il bacio dato dalla tronista a quest'ultimo che crea attrito con l'altro corteggiatore. Per quanto riguarda la scelta di Teresa, non resta che attendere ancora una settimana mentre per gli altri tronisti il cammino si fa sempre più difficile. Solo Lorenzo da quanto sappiamo, è pronto alla scelta tra Claudia e Giulia e che vedremo probabilmente nel secondo appuntamento serale. Ivan e Luigi invece sembrano ancora in alto mare e non resta che seguire le anticipazioni sulle prossime registrazioni di Uomini e donne per capire cosa decideranno di fare.