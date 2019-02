Annuncio

Mentre le puntate italiane di Beautiful continuano ad essere ampiamente concentrate sulla proposta di matrimonio di Liam a Hope, molte cose sono cambiate nelle trame americane, dove la coppia è sposata da tempo e ha condiviso la "morte" della figlia Beth Avalon. Hope sta meglio dopo avere conosciuto Phoebe, la neonata che Steffy ha adottato senza sapere che in realtà si tratta proprio di Beth, sottratta alla madre biologica dal dottor Reese Buckingham. Secondo quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, del periodo compreso dal 18 al 22 febbraio, tale storyline continuerà ad essere al centro delle scene e vedrà il coinvolgimento di Zoe, ormai a conoscenza del terribile gesto del padre.

Ma la prossima settimana si parlerà anche del rapporto sempre più stretto di Hope con la piccola Pheobe, oltre che di importanti novità che riguarderanno Bill e Wyatt, con quest'ultimo deciso a restituire a Sally ciò che le spetta di diritto.

Anticipazioni americane Beautiful: cresce l'ossessione di Hope

Le anticipazioni americane di Beautiful della prossima settimana concedono ancora ampio spazio alle visite di Hope a casa di Steffy. La Logan si sentirà rinascere al fianco della piccola Phoebe, alla quale darà grandi attenzioni, consigliando anche a Liam di trascorrere il tempo in sua compagnia. Se da un lato Brooke sarà preoccupata della possibilità che la figlia finisca con riavvicinare lo Spencer alla sua ex moglie, dall'altro anche Liam e Steffy esprimeranno qualche timore in merito al comportamento di Hope.

Dopo settimane trascorse a piangere, lei ora ha ripreso a sorridere grazie all'affetto per la neonata, eppure i suoi sentimenti sembreranno trasformarsi in una vera e propria ossessione. Nel frattempo, il drammatico scambio di culle avvenuto a Catalina continuerà ad essere oggetto di discussione tra Zoe e il padre. Il medico cercherà di convincere la figlia a mantenere il segreto sul suo gesto, mentre lei minaccerà di rivolgersi subito a Steffy per informarla dell'identità della piccola che ha accolto nella sua vita. Gli spoiler non precisano se questo grande segreto verrà svelato già nel corso delle puntate dal 18 al 22 febbraio, ma l'epilogo tanto rapido appare al momento abbastanza improbabile.

Trame americane Beautiful: la proposta di Bill a Wyatt

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Beautiful dal 18 al 22 febbraio, torneranno alla ribalta importanti novità riguardanti la famiglia Spencer. Dopo mesi difficili, durante i quali Bill ha causato problemi ai propri figli, arriverà per lui la possibilità di riavvicinarsi a tutti coloro che ha fatto soffrire. Il magnate verrà informato da Wyatt della fine del matrimonio di Katie e Thorne, mentre l'ex signora Forrester farà lo stesso con Donna e Brooke. Bill, che avrà un importante incontro chiarificatore con l'ex moglie e Will (e già si parla di un clamoroso ritorno di fiamma) cercherà inoltre di dimostrare la sua lealtà a Wyatt facendogli un'offerta che non potrà rifiutare. Il rampollo accetterà, ma chiederà al padre una contropartita che riguarderà Sally. Sebbene gli spoiler ufficiali non precisino di cosa si tratti, tutto fa pensare alla riapertura della Spectra Fashion in cambio del ritorno di Wyatt alla Spencer Pubblications.

Il fatto accadrà a poche settimane dal ritorno di Thomas Forrester a Los Angeles, un tempismo che non sembra lasciare spazio alla casualità.