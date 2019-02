Annuncio

Il ritorno di Veronica Mars è sempre più vicino, le riprese sono in corso e i nuovi episodi dovrebbero arrivare su Hulu entro l'estate. La conferma della realizzazione di una quarta stagione è stata comunicata in autunno dalla stessa Kristen Bell che interpreta Veronica dal 2004. La stagione, fortemente voluta dalla stessa attrice e dal creatore Rob thomas, è ambientata cinque anni dopo il film del 2014, realizzato anni dopo la conclusione della serie, composta da tre stagioni. Ancora non conosciamo molto della trama nè abbiamo una data ufficiale della messa in onda. Sappiamo che la stagione avrà otto episodi e che Veronica dovrà indagare sugli omicidi di alcuni ragazzi ad opera di un assassino seriale.

Oggi abbiamo qualche aggiornamento, grazie a TvLine, direttamente dal TCA (Television Critics Association). Il Vice Presidente di Hulu, Craig Erwich, ha parlato del ritorno di Veronica Mars, affermando che i copioni sono rimasti fedeli al personaggio ma, visto che Veronica non è più una ragazzina, affronterà temi contemporanei più maturi e contestualizzati nella realtà di oggi.

Veronica Mars ritorna con una nuova stagione dai toni più cupi

il creatore della serie Rob Thomas ha dichiarato che il revival di Veronica Mars non sarà nostalgico come il film realizzato nel 2014. La serie tornerà con una nuova stagione che ha una trama solida, ispirata in parte dal libro di Thomas, 'The Thousand Dollar Tan Line, a Veronica Mars Mystery', dove il caso si svolgeva anch'esso durante le vacanze di primavera.

L'autore, però, ha precisato che il tema non sarà quello del libro. Ha assicurato che il tono sarà fedele a quello delle passate stagioni, soltanto più in linea con la realtà contemporanea. Inoltre, avrà delle atmosfere un po più noir. Dalle anticipazioni in rete, sappiamo che degli adolescenti verranno assassinati e Veronica verrà assunta dai genitori di una delle vittime.

Nel revival di Veronica Mars ci saranno grandi ritorni e nuove conoscenze

Nei nuovi episodi di Veronica Mars riprendono i loro ruoli Enrico Colantoni, Jason Dohring, Percy Daggs III, Adam Rose, Francis Capra, Ryan Hansen e Max Greenfield. A questi si sono aggiunti, negli ultimi mesi, Dawn Lewis nei panni del nuovo capo della polizia, Clifton Collins Jr nel ruolo di un killer del cartello messicano e Kirby Howell-Baptiste, interprete di Nicole, la proprietaria di un nightclub di Neptune popolare tra gli springbreakers.

Infine, la presenza più famosa sia per il cinema sia per la tv, è JK Simmons, che recita nella parte di Clyde Prickett, un ex-carcerato accusato di racket.