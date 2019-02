Annuncio

È ancora polemica per il Festival di Sanremo. Questa volta a finire sotto i riflettori è Virginia Raffaele per via di uno sketch portato sul palco dell'Ariston. A puntare il dito contro la comica e sollevare la questione è stata l'associazione degli esorcisti antisette.

“Inaccettabile che il palco di Sanremo si trasformi in un inquietante pulpito da cui per ben 5 volte viene inneggiato Satana”, questa l’accusa mossa nei confronti della comica e conduttrice Virginia Raffaele da parte di alcuni esorcisti. Lo sketch incriminato è quello in cui la Raffaele intona le note del celebre brano ‘Mamma son tanto felice’ nonostante ci sia un grammofono rotto. Secondo l’associazione degli esorcisti, la comica avrebbe deriso tutte le persone che soffrono a causa del demonio e sono vittima di qualche setta.

In merito alla questione è arrivato anche l'appunto del ministro dell'interno Matteo Salvini. Attraverso un post pubblicato sui social, il leader della Lega ha bacchettato la conduttrice della 69' edizione del Festival.

Il vicepremier anziché spengere le polemiche, le ha alimentate portando il dibattito anche nel mondo della politica. Matteo Salvini attraverso un post pubblicato su Facebook ha invitato le persone a fare molta attenzione su quest'argomento. Nel post il leader della Lega ha ripreso le parole dell’associazione nazionale antisette: "Condivido le preoccupazioni espresse da don Aldo Buonaiuto. Il problema delle sette sataniche è un fenomeno preoccupante e molto più vicino di quanto si pensi".

Lo sketch della Raffaele divide i partiti politici: botta e risposta tra Salvini e Martina

Il post pubblicato da Matteo Salvini ha scatenato la reazione di numerosi esponenti politici, dando vita anche ad un botta e risposta piuttosto acceso con Maurizio Martina. Il segretario del Partito Democratico attraverso i social ha lanciato una frecciatina rivolta al ministro dell'interno, invitando il vicepremier ad occuparsi dei problemi reali del paese. Inoltre, Martina ha chiesto al vicepremier di spiegare come mai a causa della manovra del Governo 100 mila persone perderanno l’assegno di ricollocamento al lavoro. Maurizio Gasparri invece, prima dibacchettare Virginia Raffaele ha sperato che venga fatta chiarezza direttamente dalla comica con la speranza che dal prossimo anno sul Festival si parli solamente della musica italiana.

Infine Beppe Fioroni del PD ha cercato di sdrammatizzare l’accaduto.