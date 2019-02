Annuncio

Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5, abbiamo assistito a diversi colpi di scena. Primo tra tutti, la lite furiosa tra Stefano Bettarini e Marco Maddaloni, dopo la scoperta che l'ex della Ventura ha manomesso la macchina del riso. Inaspettata, invece, l'eliminazione di Kaspar Capparoni che, però, a sorpresa, è giunto sull'Isola che non c'è, con la possibilità di continuare in solitaria la sua avventura nel reality. Dopo l'arrivo della nuova naufraga Ariadna Romero, una seconda eliminazione ha visto l'uscita definitiva dal gioco di Yuri.

Isola, resoconto della puntata del 13 febbraio: scontro Bettarini-Maddaloni

La scorsa puntata dell'Isola dei famosi si è aperta con le accuse a Stefano Bettarini, il quale è stato sorpreso dalle telecamere mentre manometteva la macchina del riso.

Un comportamento che ha sconcertato il pubblico e il leader della settimana, Marco Maddaloni, il quale era stato messo a conoscenza del fatto dalla produzione. Il judoka ha, quindi, scelto di non rivelare subito il fatto se non a Ghezzal, sino alla diretta di ieri sera, dove è scoppiato il finimondo. Bettarini smascherato in diretta tv, si è assunto le responsabilità dell'inganno, ma i toni si sono accesi con accuse reciproche tra i due. Stefano non ha voluto rivelare ad Alessia Marcuzzi alcuni segreti riguardanti Maddaloni e la prova leader vinta dal naufrago la scorsa puntata. Nervi tesi in Palapa, non solo tra Maddaloni e Bettarini ma anche tra gli altri naufraghi, con Brosio che si scaglia contro Alvin.

Kaspar Capparoni, naufrago solitario sull'Isola che non c'è

Al televoto il pubblico è stato chiamato a scegliere chi tra Yuri, Sarah e Kaspar doveva abbandonare il gioco e, nel corso della diretta di ieri sera, abbiamo scoperto che l'eliminato è stato Capparoni. A sorpresa e all'insaputa degli altri naufraghi, il biondo attore si è poi ritrovato sull'Isola che non c'è, dove potrà continuare la sua avventura in solitaria. Poco dopo, l'attore doveva essere raggiunto da Yuri che, come abbiamo visto, è stato il secondo eliminato della serata. Il giovane, però, stanco e provato dall'esperienza, deciderà di non fermarsi nella nuova isola e deciderà di far ritorno in Italia. Kaspar dunque è l'abitante solitario dell'Isola che non c'è, un'esperienza forte che gli permetterà comunque di proseguire il gioco.

Attendiamo ora la messa in onda della prossima puntata dell'Isola dei famosi, prevista per mercoledì 20 febbraio in prima serata su Canale 5.